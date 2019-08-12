Жизнь, зарплата и опыт: один день с американским пожарным из калифорнийской диаспоры. Репортаж из Сакраменто подготовила украинская служба Голоса Америки.

Сегодняшняя смена – шестеро пожарных и парамедиков, в т.ч. бывший львовянин Олег Клымач, который после трех лет работы парамедиком перешел на пожарную часть.

«Отработал парамедиком на скорой помощи около трех лет и позже перешел на пожарную часть», – говорит украинский иммигрант.

Сегодня рабочий день начинается с тренинга – выезд двумя машинами. Медицинская команда должна вытянуть жертву из огня, пожарники – предоставить медицинскую помощь, ведь они также являются и парамедиками и могут заменять друг друга. Это то, что в Украине делают врачи и фельдшера скорой помощи.

«Смотрим на мониторы, я слежу за пульсом. Я вижу кардиограмму, мы видим его сердцебиение и мы можем это отправить напрямую в больницу, к врачу», – рассказал Голосу Америки Клымач.

Поэтому на момент приезда больница будет иметь данные о пострадавшем. «Это что на Украине делают наши врачи и фельдшеры, работающие на скорой помощи».

На кончике трубки видеокамера которая показывает точную локацию дыхательных путей. А эти носилки способны поднять вес в более 300 кг одним пальцем. «Одним пальцем – одной рукой!».

На станции есть два типа машин – для городских и лесных пожаров. Но 90 процентов вызовов – медицинские. Остальные – ДТП, выбросы химикатов, или т.н. «светские», когда одиноким людям просто необходимо поговорить с кем-то.

«Я пил кофе однажды с людьми в 8 утра, которые вызвали пожарную, потому что чувствовали себя одинокими», – поделился с журналистами сотрудник пожарной команды.

Сама пожарная станция находится в небольшом здании. Здесь все скромно, но практично. Есть спортзал, комната отдыха и кухня, где пожарные готовят себе пищу. Питание закупают себе сами. «У нас должно быть – это закон, чтобы в холодильнике было мороженое. Что-то вроде такого. Простая американская еда».

Любой может постучать в пожарную часть, зайти на кухню и поговорить с ребятами, которые спасают жизни, часто рискуя своей. «Как американцы говорят – I feel like a rock star. Что получается – когда я надеваю эту форму, я замечаю, как люди совсем по-другому ко мне относятся. Я не говорю что ко мне без формы плохо относятся. Но с формой, когда я захожу или в магазин или в любое место, дети машут руками, люди здороваются, бывает, что обнимают и целуют – потому что люди считают нас героями».

Американцы уважают этих людей. По словам Олега, когда он в форме, он ощущает себя как рок-звезда: дети машут ему руками, взрослые здороваются, могут обнять и поцеловать.

В пожарной части действует демократия, рассказывает Олег. Начальника не назначают, а выбирают. Его в любое время могут снять. «Если он неправильно поступает со своими пожарными, пожарные собрались и сказали ему до свидания». Олег говорит, что начальство на подчиненных не кричит, необходимое оборудование закупают без проволочек. Поэтому здесь задерживаются надолго.

Олег уже 25 лет работает на этой станции. Говорит, его зарплаты хватает на большую семью. «Это все за зарплату пожарного и все что я имею, я купил не в кредит, я заплатил наличными».

Его зарплата в два раза больше, чем у среднестатистического жителя Калифорнии. Пенсия 90 процентов от зарплаты. Но приходится много работать сверхурочно.

Своим американским опытом Олег делится с коллегами из Украины с помощью социальных сетей.

Так, скорая получила вызов. Когда поступает настоящий вызов, размеренная повседневная жизнь пожарной части мгновенно меняется. Готовым к выезду надо быть уже через минуту.