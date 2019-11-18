Стрелок открыл огонь по участникам вечеринки во Фресно: убито 4 человека

Шесть человек получили ранения, стрелявший скрылся, передает Голос Америки.

Полиция в калифорнийском городе Фресно расследует массовую стрельбу на вечеринке с просмотром футбольного матча в воскресенье, в результате которой четыре человека погибли и еще по меньшей мере шесть получили ранения. Пятеро из них находятся в критическом состоянии, сообщила полиция.

Три человека скончались на месте, один умер в больнице, сообщил заместитель шефа полиции Фресно Майкл Рид на пресс-конференции поздним вечером. Еще шесть человек госпитализированы, сказал он.

«Наши сердца – вместе с семьями жертв этого происшествия, – сказал Рид. – Это бессмысленное насилие. Мы будем делать все возможное, чтобы найти виновников и привлечь их к ответственности».

Незадолго до 20 часов по местному времени вооруженный человек проник на задний двор и начал стрелять по жилому дому на юге Фресно, где собралось около 35 человек, включая родных и друзей хозяев, которые смотрели футбольный матч, сообщил Рид. После этого в службу спасения поступили многочисленные звонки от соседей.

Подозреваемый скрылся с места преступления, и полиция прочесывала район в поисках свидетелей. Власти также изучают записи камер наблюдения.

Полиция не сообщила дополнительных сведений о стрельбе в городе в 320 километрах к северу от Лос-Анджелеса, ограничившись информацией, что погибшим было от 25 до 35 лет.

Другие раненные на вечеринке, возможно, доехали до больницы самостоятельно, сообщила полиция, отметив, что некоторые пострадавшие были доставлены в соседний общественный медицинский центр с огнестрельными ранениями.

На прошлой неделе в южнокалифорнийской Санта-Кларите шесть человек получили ранения во время стрельбы в средней школе. Подозреваемый в стрельбе скончался.

В июле этого года в соседнем калифорнийском городе Гилрой, во время гастрономического фестиваля, также произошла стрельба, в результате которой 4 человека погибло, а 17 – получило огнестрельные ранения.