В Кентукки школы обязали вывешивать девиз «In God We Trust»

Недавно мы сообщали о принятом в Южной Дакоте законе, обязывающем все государственные школы штата вывесить на видном месте девиз «In God We Trust». Аналогичный закон был подписан весной этого года губернатором Кентукки, несмотря на возражения Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

«Мы просим вас воздержаться от принятия закона, обязывающего практиковать религию в наших государственных школах, – написали юристы ACLU членам Генеральной ассамблеи Кентукки. – По нашему твердому убеждению, обязанности законодателей заключаются в том, чтобы обеспечивать школам адекватное финансирование, преподавателям — достойную зарплату, а учащимся — как можно лучшее образование. Ради блага школьников именно эти пункты должны быть в числе наших приоритетов — а не обязательная демонстрация во всех школах штата девиза с религиозным смыслом».

Однако политики Кентукки не прислушались к словам защитников гражданских свобод. Билль HB 46 был одобрен 72 голосами против 25 в Палате представителей, а затем 29 голосами против 8 в Сенате, после чего его подписал губернатор штата Мэтт Бевин.