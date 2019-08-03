Как утверждается в отчете федеральных инспекторов, попавшем в руки журналистов издания Globe, Володимир Жуковский, чей автомобиль пересек линию разметки и врезался в группу мотоциклистов в июне этого года в Нью-Гэмпшире, в момент аварии находился под влиянием наркотических веществ.

Фото: Don Treeger, AP

В отчете приводится собственное признание Жуковского в том, что в момент столкновения он доставал емкость с напитком, а также подробное описание последствий аварии пикапа с прицепом, которым Жуковский управлял, работая на компанию Westfield Transport Inc. из Вест-Спрингфилда.

Сообщается, что инспекция выявила у автомобиля и его водителя 24 нарушения федеральных правил грузоперевозок, но как минимум 14 из этих нарушений — такие как спущенные шины, неисправные тормоза и негорящие фары — появились в результате столкновения.

Напомним, что выходца из Украины Володимира Жуковского обвиняют в семи убийствах по неосторожности.

Заместитель генерального прокурора Джейн Янг, прокурор округа Коос Джон МакКормик и полковник полиции штата Нью-Гэмпшир Кристофер Вагнер объявили о том, что 23-летний Володимир Жуковский был арестован отделом уголовного розыска полиции Массачусетса в своем доме в Западном Спрингфилде, Массачусетс. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры штата Нью-Гэмпшир.

Жуковский был водителем пикапа в аварии, произошедшей в пятницу, 21 июня 2019 года в Рэндольфе, Нью-Гэмпшир.

Жуковский был арестован по обвинению в бегстве от правосудия. Это обвинение было основано на выданном 24 июня 2019 года ордере на арест, в котором он обвинялся в 7 случаях убийства по неосторожности.

Местные СМИ сообщают. что подозреваемый задерживается не первый раз – на этот раз Жуковскому грозит депортация. Также парень стал причиной отставки местного чиновника, ввиду того, что последний не стал должным образом расследовать прежние преступления иммигранта.

“Трагический несчастный случай, произошедший в пятницу в Рэндольфе, глубоко потряс наш штат и его жителей. В память о семерых погибших я дал распоряжение приспустить флаги на всех общественных зданиях и в публичных местах штата с восхода до заката в понедельник, 24 июня 2019 года”, – заявил Крис Сунуну, губернатор штата Нью-Гэмпшир.