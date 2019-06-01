В каждую пятницу июня любители лыж и сноуборда смогут покататься на склонах курорта Скво-Вэлли всего за $5. Выручка от «Пятидолларовых пятниц» пойдет в Фонд Тахо.

Фото: squawalpine.com

Подробности:

Цена билета на подъемник составляет $5 для посетителей всех возрастов.

По этой цене билеты можно будет приобрести только онлайн или через приложение Squaw Alpine как минимум за 48 часов до визита. После этого срока билеты будут стоить $39.

Вся выручка от продажи билетов на подъемник 7, 14, 21 и 28 июня будет направлена в Фонд Тахо, который собирает $35 000 на проект «Велосипедные стоянки для местных магазинов» Велосипедной коалиции озера Тахо. Курорт Скво-Вэлли/Алпайн-Медоуз внесет в Фонд равное количество собственных средств в пределах $10 000.