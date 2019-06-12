В понедельник Верховный суд отказался вести юридический спор о надписи «In God We Trust» — «Мы полагаемся на Бога» — на монетах и банкнотах, выпускаемых в обращение Министерством финансов США.

Майкл Ньюдоу, активист, подавший иск в Верховный суд от имени группы атеистов, заявил, что решение Конгресса нанести на американскую валюту данный девиз было нарушением Первой поправки к Конституции, которая запрещает Конгрессу устанавливать национальную религию.

«В первые 75 лет своего существования Соединенные Штаты выпускали деньги, бывшие светскими, – говорится в иске. – Однако в 1864 году, благодаря тому, что сами Ответчики признают «усилением религиозных настроений», фраза «Мы полагаемся на Бога» была впервые выгравирована на американских монетах.

Согласно официальному отчету директора Монетного двора того времени, данная надпись прямо и однозначно должна была демонстрировать веру нации в Иисуса Христа:

«Мы называем себя христианской нацией. Почему бы нам, практикуя политическую независимость как нации, не подтвердить это название, проявив почтение к Богу Наций? Наши монеты подходят для этого. Надписи на них должны объявлять наше доверие Богу, тому, кто является “Царем царей и Господом господ”. … Давайте же благоговейно признаем его верховную власть и позволим нашим монетам объявить о нашей вере в Бога».

Стоит отметить, что через 91 год после выпуска первой не-светской монеты Конгресс объявил, что все монеты и банкноты отныне должны иметь надпись «In God We Trust». Впоследствии Конгресс объяснил, что целью этого девиза (а также слов «под Богом», недавно добавленных в Клятву верности американскому флагу) является «засвидетельствовать нашу веру в Провидение». Требование наносить на американскую валюту надпись «In God We Trust» остается в силе и поныне.

“Истцы являются атеистами. Будучи таковыми, они горячо не согласны с религиозной идеей о том, что люди должны полагаться на Бога. Напротив, их искренним религиозным мировоззрением является то, что вера в любого Бога является ошибочной. Следовательно, потребовав нанесения явно религиозного текста (такого как «In God We Trust») на все монеты и банкноты, Ответчики превратили Истцов — среди которых есть девятеро детей — в «политических аутсайдеров» на основании их самого фундаментального религиозного принципа. Более того, Ответчики сделали условием пользования единственным «законным платежным средством страны» поведение, запрещенное атеизмом Истцов (то есть, ношение и распространение религиозного девиза, который напрямую противоречит центральной идее их религиозного мировоззрения). Заявляем, что данные обстоятельства нарушают их конституционные права”, – говорится в прошении, поданном в Верховный суд.

Ранее сообщалось о двух городах штата Калифорния (Делано и Бейкерсфилд), где местные власти разрешили размещение надписи In God We Trust на полицейских и пожарных автомобилях.