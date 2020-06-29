С флага Миссисипи удалят символ конфедератов и добавят надпись: «В Бога мы веруем»

Законодатели Миссисипи в воскресенье проголосовали за удаление эмблемы конфедератов с флага штата, что вызвало бурные аплодисменты и ликование в зале. Об этом сообщает Голос Америки.

Фото: Ken Lund

Решение было принято более чем через сто лет после того, как законодатели, принадлежащие к сторонникам превосходства белой расы, утвердили нынешний флаг спустя одно поколение после поражения Юга в Гражданской войне.

Палата представителей и Сенат Миссисипи в воскресенье проголосовали за отказ от нынешнего флага. В каждой палате это историческое решение получило широкую двухпартийную поддержку. Республиканский губернатор Тейт Ривз заявил, что он подпишет законопроект, и сразу после этого флаг штата утратит официальный статус. Губернатор, однако, не уточнил, когда состоится подписание.

В последний месяц штат столкнулся с нарастающими требованиями изменить флаг на фоне международных протестов против расовой несправедливости в США. После окончательного голосования в Сенате раздались громкие аплодисменты, и законодатели начали обнимать друг друга. Даже те, кто выступал против, тоже обнимались в конце дня эмоциональных дебатов.

Специальной комиссии поручено разработать дизайн нового флага, который не может содержать символ конфедератов, но должен включать слова «В Бога мы веруем» (In God We Trust). Избирателям будет предложено одобрить новый дизайн в день выборов 3 ноября. Если они его отвергнут, комиссия предложит другой дизайн, руководствуясь теми же принципами, и он будет предложен избирателям позднее.

Чернокожее население составляет 38 процентов численности штата, и пока еще действующий флаг содержит эмблему, которую многие считают расистской.

Республиканский спикер Палаты представителей штата Филип Ганн в течение пяти лет выступал за изменение флага, заявляя, что символ конфедератов является оскорбительным. Палата представителей одобрила законопроект 91 голосом «за» при 23 «против», после чего Сенат принял его 37 голосами «за» при 14 «против».

«Как приятно отмечать это событие в день Господень (воскресенье), – сказал Ганн. – Многие молились Ему, чтобы Он привел нас к этому дню. И Он ответил».

Дебаты об изменении флага возникали и раньше, и в последние годы все больше городов и государственных университетов штата отказывались от него по собственной инициативе. Но эта идея никогда не получала достаточной поддержки в консервативном республиканском законодательном органе или у недавних губернаторов.

Ситуация изменилась буквально за несколько недель, когда необычная и многообразная коалиция политических, деловых, религиозных организаций и спортивных лидеров выступила за изменение флага.

На акции протеста движения «Жизни чернокожих имеют значение» у особняка губернатора Миссисипи в начале июня тысячи людей приветствовали заявление организатора, что штат должен отказаться от всех символов конфедератов.

Религиозные группы, включая большую и влиятельную Баптистскую конвенцию Миссисипи, заявили, что удаление эмблемы повстанцев с флага штата является нравственным императивом.

Деловые ассоциации заявили, что флаг сдерживает экономическое развитие одного из беднейших штатов страны.

В околоспортивной культуре самый большой удар мог произойти, когда университетские спортивные лиги заявили, что Миссисипи может потерять право на участие в постсезонных соревнованиях, если будет и дальше использовать нынешний флаг. Около 45 университетских спортивных директоров и тренеров пришли к Капитолию, требуя перемен.

«Нам нужно что-то, что будет соответствовать цели флага, чтобы у каждого жителя штата был повод им гордиться», – заявил футбольный тренер Университета штата Миссисипи Майк Лич.

Многие люди, выступавшие за сохранение эмблемы на флаге Миссисипи, говорили, что видят в ней символ исторического наследия.

Законодатели поместили эмблему конфедератов в верхний левый угол флага Миссисипи в 1894 году, когда белые подавляли политическую власть, которую обрели афроамериканцы после Гражданской войны.

Эмблема представляет собой красное поле с синим крестом, на котором изображены 13 белых звезд. Ку-клукс-клан и другие ксенофобные организации десятилетиями использовали флаг повстанцев. Джорджия разместила эту эмблему на флаге своего штата в 1956 году, что стало частью ответной реакции на движение за гражданские права. Штат удалил этот символ с флага в 2001 году.

Верховный суд Миссисипи в 2000 году установил, что когда штат изменял законодательство в 1906 году, то разделы, касающиеся флага, не попали под эти изменения. Это значит, что у флага не было официального статуса. Губернатор-демократ Ронни Масгроув в 2000 году сформировал комиссию, которая должна была определить будущее флага. Она провела слушания в разных местах штата, на которых возникла неприятная атмосфера, когда люди стали кричать друг на друга, обсуждая флаг.

После этого законодатели решили не определять вид флага самостоятельно. В 2001 году этот вопрос был вынесен на голосование и люди проголосовали за сохранение флага. В качестве альтернативы предлагалось заменить конфедеративный символ голубым полем, увенчанным группой из белых звезд, представляющих Миссисипи как 20-й штат США.

Сенатор штата, демократ Деррик Симмонс, афроамериканец, заявил, что штат заслуживает такого флага, которым гордились бы все.

«Сегодня исторический день для штата Миссисипи, – заявил Симмонс коллегам перед голосованием в Сенате. – Давайте сегодня проголосуем за Миссисипи завтрашнего дня».