Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится к тому, чтобы как можно больше людей перестали пользоваться государственной поддержкой и начали самостоятельно зарабатывать средства к существованию. Об этом сообщает NPR.

Одним из шагов к достижению этой цели стал изданный в прошлом году президентский указ, призывающий федеральные агентства ввести более строгие требования к кандидатам на получение пособий, чтобы средства налогоплательщиков расходовались только на тех, кто действительно нуждается в помощи.

Однако активисты-правозащитники считают, что меры, принимаемые администрацией Трампа, не помогают неимущим американцам, а напротив, мешают им добиться самостоятельности, лишая еды, жилья и медицинской помощи в самое тяжелое для них время.

Некоторые из предложенных Трампом инициатив — к примеру, условие наличия работы для получения страховки Medicaid — сейчас оспариваются в суде правозащитными общественными организациями.

Другие же, такие как требование к лицу, выступившему поручителем иммигранта для получения вида на жительство, возмещать выплачиваемые этому иммигранту государственные пособия, уже вступили в силу.