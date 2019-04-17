Девиз «In God We Trust» — «На Бога уповаем» — можно увидеть на зданиях городских и окружных администраций по всей Америке. Вскоре он появится и на полицейских машинах калифорнийского округа Керн.

Фото: Barbara Green

Во вторник городской совет Делано тремя голосами из четырех одобрил изображение на патрульных автомобилях Департамента полиции девиза «In God We Trust». Против проголосовал член совета Брайан Осорио, передает The Record из Бейкерсфилда.

Хотя муниципалитеты других штатов уже принимали подобные законодательные меры, в Калифорнии, как утверждают сторонники этого решения, надпись «In God We Trust» на автомобилях полиции ранее не встречалась. Подобные наклейки украшают полицейские автомобили в таких штатах как Техас, Арканзас, Миссиссиппи, Оклахома, Теннесси, Вирджиния.

В калифорнийском городе Делано проживает около 50 тыс. населения. Он находится в 30 минутах езды на север от Бейкерсфилда.