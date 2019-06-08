В среду вечером совет г. Бейкерсфилд (штат Калифорния) после двухчасовых дебатов проголосовал за то, чтобы разместить на автомобилях местной полиции и пожарной службы девиз «In God We Trust» — «Мы полагаемся на Бога». Несмотря на то, что большинство выступивших перед членами совета представителей общественности высказалось против этого решения, в самом совете проголосовали «нет» только два человека.

Инициатива по размещению национального девиза на машинах городских служб принадлежит местному пастору и капеллану Департамента полиции Анджело Фрейзеру, которого поддержал член Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Американский союз гражданских свобод, представитель которого принял участие в дебатах, выступает против данной идеи. Руководство полиции Бейкерсфилда, о чьих машинах идет речь, сохраняет нейтралитет — шеф полиции Лайл Мартин заявил, что последует любому решению городского совета.

Ранее подобное решение принял соседний город Делано.