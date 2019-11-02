Служба шерифа флоридского округа Бревард недавно решила последовать примеру своих коллег из других штатов и нанести на новые патрульные автомобили надпись «In God We Trust» — «Мы полагаемся на Бога». Об этом правоохранительное агентство объявило на своей официальной странице в Фейсбуке.

Фото: Brevard County Sheriff’s Office

«Эту идею предложил один из граждан, ветеран, который рассказал мне, что гордится нашей службой и тем, как мы поддерживаем наших ветеранов, – говорится в обращении шерифа Уэйна Айви. – Мы надеемся, что вам понравится новый патриотический дизайн, и как всегда благодарим вас за поддержку почти полутора тысяч сотрудников Службы шерифа округа Бревард».

Однако не все американцы поддержали это начинание. Общественная организация «Фонд свободы от религии» указала шерифу Айви на то, что подобным девизам не место на официальных автомобилях государственных служб.

«Расходование времени налогоплательщиков на размещение религиозных надписей на патрульных машинах выходит за рамки деятельности светского правительства, – написала шерифу сопрезидент Фонда свободы от религии Лори Гэйлор. – Более того, сегодня, когда по всей стране граждане все меньше доверяют действиям сотрудников правоохранительных органов, заявления местных департаментов полиции о том, что их офицеры полагаются на суждение божества, а не закона, являются пугающими и политически сомнительными».

«Сотрудники правоохранительных органов приносят клятву “Защищать и служить” всем гражданам, – сказал Дэвид Уильямсон, директор флоридского отделения Фонда. – Открыто отдавать предпочтение религии означает предать эту клятву».

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о подобных действиях полиции в калифорнийском Бейкерсфилде, Делано и Тафте.