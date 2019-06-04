Полиция Сан-Франциско поддерживает ЛГБТ, полиция Сакраменто – не очень

В июне в США повсеместно проходят мероприятия, посвященные ЛГБТ-сообществу и правам сексуальных меньшинств, в связи с чем президент на днях опубликовал поздравительное сообщение в Твиттере.

Фото: San Francisco PD

Сотрудники Департамента полиции Сан-Франциско отмечают этот месяц сбором средств в пользу организации Larkin Street Youth Services. В июне полицейские будут носить радужные версии привычных сине-золотых нарукавных знаков департамента. Собранные пожертвования будут переданы Larkin Street Youth Services для помощи бездомной молодежи Сан-Франциско, значительная часть которой принадлежит к ЛГБТК-сообществу.

Данный проект, организованный Альянсом гордости сотрудников полиции Сан-Франциско и единодушно поддерживаемый Полицейской комиссией, был разработан с целью продемонстрировать поддержку ЛГБТК-сообщества города и подчеркнуть инклюзивность Департамента полиции. Сотрудники департамента надеются начать позитивный диалог и подать пример совместной работы с местными благотворительными организациями другим правоохранительным агентствам.

Помимо нарукавных знаков, во время Месяца гордости жители и гости Сан-Франциско встретят на городских улицах особый патрульный автомобиль, который будет использоваться в наборе рекрутов и на общественных мероприятиях. Оклейку автомобиля пленкой оплатил Альянс гордости сотрудников полиции.

Между тем, полицейские из Сакраменто в униформе в этом году не будут допущены к участию в Параде гордости и фестивале: по словам организаторов, присутствие сотрудников в форме может вызвать у некоторых участников дискомфорт. Парад в столице Калифорнии состоится 9 июня в 11 часов дня, в Сан-Франциско – 30 июня, в 10:30 утра.