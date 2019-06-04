На прошлой неделе во время патрулирования города сотрудник полиции Алексей Веников попытался остановить мотоцикл, который проехал на красный свет в районе бульвара Джефферсона и Сакраменто-Авеню. Водитель мотоцикла скрылся от полицейских, поехав вдоль железнодорожной линии в сторону центра Сакраменто, сообщает пресс-служба полиции Вест-Сакраменто.

Фото: West Sacramento PD

Нарушителя заметил сотрудник Отдела особых расследований под прикрытием, который увидел, как тот оставил мотоцикл на крытой стоянке и попытался уйти пешком. С помощью отряда полицейских на велосипедах подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что мотоцикл был украден в штате Орегон. Подозреваемый был арестован по множественным обвинениям, включая угон транспортного средства, опасную езду, бегство от сотрудников полиции и отсутствие водительских прав.

Благодаря отличной работе Веникова и остальных полицейских, участвовавших в задержании, опасный водитель был убран с улиц города, а угнанный мотоцикл вернулся к законному владельцу.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, как русскоязычные полицейские из Вест-Сакраменто отличились в поимке опасного преступника.