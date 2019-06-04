В Сан-Франциско арестована участница шествия «Бессмертный полк»

Бессмертный полк в Сан-Франциско подвергся атаке недоброжелателей – на YouTube набирает популярность видео ареста женщины, которая, по версии некоторых очевидцев, защищала одного из участников «Бессмертного полка» в Сан-Франциско.

Как уже сообщал портал Slavic Sacramento, в начале мая в Сан-Франциско прошло ежегодное шествие «Бессмертный полк», которое, по оценкам организаторов, собрало несколько сотен участников. В рамках памятной акции русскоязычные жители Северной Калифорнии организовали автомотопробег и возложили цветы к памятникам Второй мировой войны в центре города. Активисты также прошли маршем по набережной до Золотого моста, где был проведен пикник и концерт патриотической песни.

В этом году памятное мероприятие было омрачено неприятным инцидентом: на одного из участников акции напала неизвестная женщина, пришедшая посмотреть на шествие.

«В этом году они [провокаторы – SlavicSac.com] очень сильно испортили нам праздник, – рассказала корреспонденту ТАСС координатор акции Вера Скорцескул. – В завершении шествия, когда начался концерт, к одному из наших ветеранов, бывшему военнослужащему Советской Армии, подошли двое людей и начали оскорблять его, обижать, угрожать, а в довершение ко всему пнули женщину, выступившую в защиту этого пожилого человека. Они также вызвали полицию и требовали прекратить праздник, испортив многим настроение».

По словам Скорцескул, памятное шествие, несмотря на его мирный характер, «иногда подвергается нападкам провокаторов».

«Акция согласована со всеми властями, мы заранее предупреждаем о возможных провокациях, хотя наше мероприятие очень мирное и связано лишь с памятью воевавших в Великой Отечественной войне, чьи потомки проживают в нашем городе и его окрестностях», – подчеркнула Вера Скорцескул. По ее данным, в рядах «Бессмертного полка» в Сан-Франциско в этом году прошли почти 400 человек. Кроме того, в честь Дня Победы в городе был организован автопробег.

Между тем в Фейсбуке распространяется сообщение, якобы написанное от лица участницы конфликта.

«В субботу, 4 мая 2019 года, на меня напали агрессивные члены российского пропутинского движения “Бессмертный полк” на Крисси-Филдс в Сан-Франциско.

Я пришла посмотреть на это мероприятие и стала общаться с другим свидетелем, велосипедистом, который заметил митинг с советскими флагами и решил остановиться и понаблюдать за происходящим. Участники митинга услышали наш разговор, который им не понравился, и стали кричать на нас, используя обсценную лексику – по-русски и по-английски.

Одна из участниц выхватила у меня телефон, с которого я фотографировала. Она начала бить меня кулаками и ногами (в результате ударов я получила серьёзные травмы). Велосипедисту удалось вырвать у неё мой телефон.

Руководители мероприятия подошли ко мне и начали физически толкать меня, чтобы заставить покинуть это место. Эти люди позволяли себе оскорбительные антисемитские замечания (на русском языке) – мне и велосипедисту, например: “Мы не закончили работу, убивая вас, ж-ды! Убирайся отсюда!” Затем ко мне подошел мужчина и сказал: “Мы не знаем, кто ты, но не волнуйся, мы тебя найдем”.

Велосипедист вызвал полицию, которая вскоре прибыла и, узнав, что произошло, арестовала нападавшую. Полиция Сан-Франциско возбудила уголовное дело по факту нападения.

Когда началось противостояние, я позвонила своей дочери, которая ждала меня в машине на стоянке. Она пришла и сумела записать эпизод ареста женщины, которая напала на меня.

Я была чрезвычайно травмирована тем, что произошло — и физически, и эмоционально. Я покинула СССР 30 лет назад и теперь оказалась лицом к лицу с этим движением. Я больше не чувствую себя в безопасности в своей стране. То, от чего я бежала 30 лет назад, появилось из ниоткуда в моем собственном дворе».

Попытки корреспондента «Славянского Сакраменто» связаться с автором анонимного сообщения не увенчались успехом. В пресс-службе Парковой полиции США, чьи сотрудники произвели арест, отказались прокомментировать инцидент. Организаторы шествия также не дали комментариев.