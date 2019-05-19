46-летней Кларисе Фигероа, 24-летней Дезире Фигероа и 40-летнему Петру Бобаку из Чикаго, находящимся под стражей по обвинениям в убийстве и сокрытии убийства, в пятницу было отказано в выходе на свободу под залог.

В 2018 году Клариса потеряла своего 20-летнего сына Ксандера, скончавшегося по естественным причинам. Через несколько месяцев, в октябре 2018 года, она неожидано объявила о своей беременности, а затем опубликовала на странице в Фейсбуке фото УЗИ будущего ребенка.

В марте 2019 года Клариса познакомилась через Фейсбук с 19-летней Марлен Очоа Уриостегуи, которая была на седьмом месяце беременности. Марлен предложила Кларисе детскую одежду для ее будущего ребенка.

23 апреля Марлен приехала в дом, где находились Клариса Фигероа и ее дочь Дезире Фигероа. Клариса и Дезире напали на Марлен и задушили, после чего Клариса вырезала из ее утробы неродившегося младенца вместе с пуповиной и плацентой, а тело Марлен завернула в пластиковый мешок и выбросила в мусорный контейнер.

Затем Клариса позвонила диспетчеру службы 911 и сообщила, что ребенок, которого она только что родила, не дышит. Ее отвезли в госпиталь вместе с ребенком, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии без признаков мозговой активности.

На следующий день полиция, получившая заявление об исчезновении Марлен, начала расследование. Тем временем Клариса продолжала выдавать себя за мать ребенка и открыла на сайте GoFundMe кампанию по сбору средств, а ее бойфренд Петр Бобак опубликовал в Фейсбуке свою фотографию с ребенком на руках в госпитале.

14 мая полицейские с ордером на обыск прибыли к дому подозреваемых, где находились Клариса, Дезире и Бобак. Бобак в этот момент отмывал на улице ковер; при виде полиции он уронил бутыль с отбеливателем и отошел в сторону. В мусорном контейнере, спрятанном в дальнем углу участка, обнаружились разложившиеся останки Марлен, на шее которой по-прежнему был кусок провода, которым ее задушили.

После ареста Дезире Фигероа сделала признание, записанное на видео.