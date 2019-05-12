Несколько тысяч человек подписали петицию с призывом снять обвинения с водителя-дальнобойщика Дениса Паламарчука, груз которого был арестован властями штата Айдахо в январе этого года. Государственные служащие заявляют, что Паламарчук вез через территорию штата марихуану, однако компания, которой принадлежит груз, утверждает, что это была промышленная конопля, оборот которой разрешен федеральным законодательством.

“Мы обращаемся к прокуратуре округа Ада с просьбой снять все обвинения с Эндрю Д’Аддарио, Эрика Эйзенхарта и Дениса Паламарчука — водителей, которые были арестованы за перевозку промышленной конопли через штат Айдахо. Конопля была легализована на федеральном уровне и является легальной почти во всех остальных штатах, говорится в обращении к властям. – Мы не желаем, чтобы наши налоги тратились на судебное преследование или содержание в тюрьме этих людей, и мы не считаем, что перспективы их карьеры должны быть поставлены под угрозу судимостью за работу по перевозке конопли. Перевернуть таким образом жизни этих людей будет жестокостью и, откровенно говоря, постыдным поступком для властей Айдахо. Вы единственный элемент нашей судебной системы, в чьей власти исправить ситуацию и позволить им продолжить жить без судимости, проистекающей из данных событий. Мы просим мудро использовать данную вам свободу выбора и немедленно снять все обвинения”.

Между тем транспортная компания Big Sky Scientific подала в суд на полицию штата Айдахо, требуя вернуть конфискованный товар. Нанятые ей эксперты установили, что количество активного вещества марихуаны (тетрагидроканнабинола) в арестованном грузе не превышало допустимых пределов. Ранее Паламарчук заявил в суде округа Ада (Айдахо) о своей невиновности.