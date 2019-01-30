В штате Айдахо конфисковано более 3 тонн марихуаны, водитель грузовика арестован. По словам директора Полиции штата Айдахо полковника Кедрика Уиллса, это была самая крупная партия конфискованных наркотиков на памяти его подчиненных.



Фото: Idaho State Police

В четверг, 24 января 2019 г., сотрудник Отдела безопасности грузоперевозок Полиции штата Айдахо провел досмотр грузового автомобиля с прицепом на восточном въезде в город Бойсе. В ходе досмотра он проверил накладную на груз, в которой значилась промышленная конопля. Однако у полицейского возникли подозрения, что в действительности груз являлся марихуаной, сообщается в официальном пресс-релизе полиции.

В больших мешках, которыми был заполнен зарегистрированный в Орегоне грузовик, сотрудник обнаружил листья зеленого цвета, выглядящие как марихуана. Проведенный с помощью полевого химического набора предварительный анализ показал присутствие каннабиоидов. Кроме того, вызванная полицейским служебная собака продемонстрировала положительную реакцию на содержимое мешков.

Водитель грузовика, 36-летний Денис Паламарчук из Портленда (штат Орегон) был арестован и помещен в тюрьму округа Ада по обвинению в незаконной транспортировке марихуаны в нарушение статьи 37-2732B(1) Уголовного кодекса штата Айдахо.

В настоящее время изъятый груз, вес которого составил 6701 фунт (3040 кг), проходит окончательный анализ в лаборатории.

По словам директора Полиции штата Айдахо полковника Кедрика Уиллса, это была самая крупная партия конфискованных наркотиков на памяти его подчиненных.

По информации местной прессы, Паламарчук находится в тюрьме округа Ада с возможностью выйти на свободу под залог $100 тыс.

Денис Паламарчук являлся водителем транспортной компании VIP Transporter LLC, сообщил Idaho Statesman ее владелец Иван Павлий.