Департамент образования Калифорнии принял программу обязательного сексуального просвещения для государственных школ штата. На занятиях будут объясняться принципы мастурбации, обсуждаться приемлемость трансгендерности среди учеников-подростков, а также рассказываться о вреде алкоголя и наркотиков.

В принятом общеобразовательной комиссией штата документе утверждается курс, обучающий школьников базовым нормам сексуального поведения. В частности, в документе говорится о недопустимости буллинга трансгендерных детей, обучении терпимости к ЛГБТК-подросткам, вреде курения, наркомании и алкоголизма. В рамках нового курса также рассказывается о суициде. Данный регламент относится в том числе к учреждениям дошкольного образования.

Новая программа ссылается на Закон о здоровой молодежи, известный также как AB 329, вступивший в силу в Калифорнии в январе 2016 года. Он требует от школьных округов штата включать в учебную программу сексуальное образование и информацию о профилактике ВИЧ-инфекции.

Как поясняет официальный сайт Министерства образования Калифорнии, Закон о здоровой молодежи служит следующим целям:

– дать учащимся необходимые знания и навыки для защиты своего сексуального и репродуктивного здоровья от венерических заболеваний и нежелательной беременности;

– дать им знания и навыки для развития здорового отношения к взрослению, внешности, гендеру, сексуальной ориентации, отношениям, браку и семье;

– распространять понимание сексуальности как нормальной части человеческого развития;

– обеспечить преподавателей инструментами и руководствами для передачи учащимся полной, точной и непредвзятой информацией о сексуальном здоровье и профилактике ВИЧ;

– обеспечить учащихся знаниями и навыками, необходимыми для здорового, позитивного и безопасного поведения.

Согласно положениям Закона о здоровой молодежи, родители или опекуны вправе освобождать своих детей от занятий на темы сексуального здоровья и профилактики ВИЧ. Однако это право не относится к учебным материалам вне контекста сексуального здоровья — в том числе относящимся к вопросам гендера, гендерной идентификации, дискриминации, издевательств и семейных отношений.

Впрочем, не все предложения о секс-образовании в школах получили одобрение комиссии: некоторые методические пособия, объясняющие сексуальные отношения дошкольникам, не вошли в учебную программу.

В принятой учебной базе, в частности, учителям даются рекомендации о том, как грамотно провести беседу на тему мастурбации, просвещая учеников средних классов об отсутствии вреда от этого процесса.

Представители ЛГБТК-сообщества приветствуют принятые изменения, но некоторые родители остались недовольны нововведениями: в среду они вышли на митинг к Капитолию штата. Протестующие называют программу сексуального образования аморальной и не подходящей для школьников младших классов.