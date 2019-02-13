Компания утверждает, что арестованный груз является промышленной коноплей

Несколько дней назад «Славянский Сакраменто» сообщил об аресте в штате Айдахо 36-летнего водителя-дальнобойщика Дениса Паламарчука. Его груз, обозначенный в накладной как промышленная конопля, вызвал подозрение у сотрудника дорожной полиции. Полевой химический тест показал наличие в перевозимых листьях каннабиноидов — активных веществ марихуаны. Груз общим весом в 3 тонны был конфискован, а водителю были предъявлены обвинения в незаконной транспортировке наркотиков.

1 февраля компания Big Sky Scientific LLC, являющаяся владельцем конфискованного груза, подала в федеральный окружной суд иск против полиции штата Айдахо, округа Ада и прокурора округа Ада Джен Беннетс. Истцы заявили, что используемая в промышленных целях конопля с содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,3% не является запрещенной субстанцией, и что проведенные полицейскими полевые тесты не были предназначены для определения точного количества каннабиноидов.

Принятый в 2018 году федеральный закон исключает промышленную коноплю из списка контролируемых веществ и запрещает властям штатов ограничивать ее перевозку. Из-за низкого содержания активных веществ промышленная конопля не обладает психоактивным действием и, соответственно, не используется как наркотик.