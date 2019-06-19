На краудфандинговом сайте GoFundMe начался сбор средств для водителя-дальнобойщика Дениса Паламарчука, который, как считают его близкие, стал жертвой конфликта между федеральными и местными законами.

24 января Паламарчук проезжал через штат Айдахо с грузом промышленной конопли, являющейся согласно принятому в 2018 году федеральному закону обычным сельскохозяйственным продуктом, который разрешается свободно выращивать, продавать и перевозить. Однако власти штата арестовали Паламарчука и предъявили ему обвинения в контрабанде наркотиков — по законам Айдахо, любое растение конопли, даже содержащее минимальное количество действующего вещества и непригодное для получения нелегальных наркотических средств, считается «марихуаной».

Денис, который поддерживает своих престарелых родителей, уже потратил на адвокатов все накопленные за годы упорного труда сбережения, а его грузовик по-прежнему остается конфискованным властями Айдахо. Собранные на сайте GoFundMe средства пойдут на оплату судебных расходов.

Если вы не в состоянии помочь Денису материально, не пожалейте минуты своего времени и подпишите петицию, призывающую прокурора округа Ада снять обвинения с Паламарчука и двух других водителей, арестованных за перевозку промышленной конопли через штат Айдахо. Об этом просят друзья и близкие Дениса.

Ранее Паламарчук заявил о своей невиновности в суде штата Айдахо, транспортная компания Big Sky Scientific LLC, являющаяся владельцем конфискованного груза, подала в федеральный окружной суд иск против полиции штата Айдахо. Владельцы компании утверждают, что арестованный груз является промышленной коноплей.