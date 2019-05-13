Служба шерифа округа Линкольн (штат Орегон) сообщает об аресте 41-летнего жителя Салема, который подозревается в серии краж из автомобилей.

Сообщается, что в 10 мая диспетчер местного отделения полиции получил звонок от обеспокоенного гражданина в Уолдпорте. Звонивший сообщил о ходившем по дворам подозрительном мужчине в черной одежде с капюшоном. По дороге к месту происшествия сотрудник Службы шерифа Тэдлок был уведомлен о краже вещей из припаркованного автомобиля в районе.

Сотрудники правоохранительных органов опросили гражданина, позвонившего диспетчеру. Он сообщил, что видел, как мужчина незадолго до прибытия полиции пытался проникнуть в пустые дома. Офицер Барт обнаружил двух подозреваемых, соответствовавших описанию свидетеля. В ходе проведенного на месте тщательного расследования выяснилось, что один из задержанных совершил кражу вещей из двух автомобилей, припаркованных у одного и того же дома. Украденное было немедленно возвращено владельцам.

Подозреваемый, 41-летний житель Салема Федосей Касачев, был арестован за предоставление ложной информации сотруднику полиции, два случая проникновения в транспортное средство, два случая незаконного вторжения второй степени, попытку кражи со взломом первой степени и кражу второй степени. Также выяснилось, что на его имя был выписан ордер на арест в округе Марион. Сумма залога была установлена в $135 000.

Служба шерифа округа Линкольн просит граждан оставаться бдительными и сообщать о подозрительной активности, которая происходит все чаще с наступлением лета и ростом населения.