Во вторник утром водитель-дальнобойщик Денис Паламарчук из Портленда, обвиняемый в перевозке 6701 фунта (3040 кг) марихуаны, заявил в суде штата Айдахо о своей невиновности. В январе этого года полиция штата во время дорожной проверки арестовала груз Паламарчука. Это самый рекордный груз марихуаны, который когда-либо удавалось задерживать за всю историю штата.



Фото: KTVB

Как сообщил телеканал KTVB, прокуратура предъявила Денису Паламарчуку обвинения в контрабанде марихуаны наивысшей тяжести, которые предусматривают обязательный тюремный срок продолжительностью не менее 5 лет.

Прокуратура сослалась на закон штата Айдахо, который определяет марихуану как коноплю с любым обнаружимым содержанием тетрагидроканнабинола (THC) – активного вещества марихуаны. Это противоречит критериям, установленных в федеральном законе, который классифицирует коноплю с содержанием THC в 0,3% и ниже как легальный сельскохозяйственный продукт.

Подписанный президентом Трампом Закон о фермерских хозяйствах (Farm Bill) 2018 года увеличивает размер фермерских субсидий и облегчает их получение, а также легализует выращивание промышленной конопли, сообщает портал Agriculture.com.

Несмотря на принятие этого федерального закона в декабре прошлого года, промышленная конопля по-прежнему остается нелегальной в штате Айдахо, напоминает издание Idaho Statesman.

Полиция штата Айдахо не опубликовала результатов лабораторного анализа конфискованной партии груза. По словам представителей полиции, не имеет значения, является груз марихуаной или промышленной коноплей, поскольку по законам штата любое растение с положительным результатом теста на THC является нелегальным.

Компания, которой принадлежит груз, подала иск против полиции Айдахо и попыталась вернуть конфискованный товар, заявив, что принятый в декабре федеральный закон защищает торговый обмен между штатами. Федеральный судья отказался освободить груз, но отметил в своем решении «отсутствие доказательств того, что конфискованный груз не соответствует определению промышленной конопли по Закону о фермерских хозяйствах 2018 года».

Дальнобойщик был арестован полицией штата 24 января этого года. Спустя несколько дней Паламарчук был освобожден из-под стражи под залог в $100 000.

Судья назначил начало трехдневного заседания суда присяжных на 2 октября.