Славянские верующие Сакраменто против сексуального образования

Законодатели штата Калифорния подготовили законопроект об обязательном сексуальном образовании в начальных классах, начиная с 5-летнего возраста. Согласно тексту законопроекта, школьные округа будут обязаны преподавать детям основы гендерного равноправия (в том числе ЛГБТ-терпимости), а также просвещать школьников по поводу контрацепции и абортов.

Авторы закона считают, что пришло время начать рассматривать темы физического здоровья и сексуального образования с дошкольного возраста. Калифорнийские школьники находятся на 44-м месте в стране по академической успеваемости, но очень рано становятся «экспертами» в межполовых отношениях, отмечают сторонники законопроекта.

В четверг специальная комиссия (The Instructional Quality Commission) калифорнийского Сената проголосовала за принятие данного законопроекта, и теперь ожидается, что в мае этого года он будет поставлен на голосование в Совете по вопросам образования Калифорнии, пишет The Sacramento Bee.

Тем временем несколько сотен калифорнийцев вышли на площадь перед законодательным собранием штата на митинг против принимаемых рекомендаций. Протестующие считают, что вводить сексуальное образование для детей дошкольного возраста слишком рано.

«Я нахожусь здесь для защиты моих родительских прав, для защиты невинности моих детей», – объяснила в интервью телеканалу KCRA мать двоих детей и общественная активистка Галина Бондарь.

«Со своими родителями мы покинули Советский Союз, чтобы обрести свободу в Америке, – сказала Виктория Прокопчук, – а теперь они (дети – SlavicSac.com) уводятся от нас из-под носа».

Со славянскими иммигрантами не согласны многие жители Калифорнии, считающие, что следует положить конец буллингу в школах. Согласно статистике, трансгендерные школьники преследуются чаще, чем их гетеросексуальные одноклассники, а около трети из них подвержены риску самоубийства.