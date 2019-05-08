Как сообщается в пресс-релизе федеральной прокуратуры по округу Нью-Джерси, 57-летний Карло Амато из Бичвуда был приговорен к 5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и утаивание счета в российском банке UniCredit Bank. Вердикт вынес федеральный окружной судья Майкл Шипп.

Фото: ЮниКредит Банк

Согласно материалам дела, с 2012 по 2015 год Амато владел клиникой мануальной терапии, действовавшей под названиями Chiropractic Care Consultants Inc. и Accident Recovery Physical Therapy. Чеки за оказанные медицинские услуги Амато депонировал на банковские счета, открытые на имена его несовершеннолетних детей. При этом он не указывал эти средства в ежегодных налоговых декларациях и не сообщал о них своему бухгалтеру. Всего за четыре года Амато задолжал Налоговой службе около 500 тысяч долларов.

Кроме того, Амато не сообщил Налоговой службе о имевшемся у него счете в российском банке «Уникредит» (UniCredit Bank), на который он перевел в 2014 году около полутора миллионов долларов — средства, полученные от мошеннической схемы с медицинским страхованием, в которой он сознался ранее.

По условиям сделки с правосудием Амато должен будет в полном объеме возместить Налоговой службе неуплаченные налоги за 2012-2015 годы.