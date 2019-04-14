Мэр Сиэтла Дженни Дуркан подписала прокламацию, объявляющую 5 мая 2019 года Днем памятного шествия «Бессмертного полка». Ранее к организаторам патриотического мероприятия наведывались агенты ФБР.



«Победа во Второй мировой войне была достигнута тяжелой борьбой, личной храбростью, самопожертвованием и героизмом миллионов солдат и гражданских жителей разных национальностей, – говорится попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто” документе. – Победа и жертва этих солдат предотвратила гибель и страдания множества других людей и остановила Холокост».

Движение «Бессмертный полк» появилось в России в 2011 году и быстро получило международную известность. Более чем в 20 городах Америки местные активисты и общественные организации проводят мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Каждый год к этому списку добавляются новые города и штаты.

В Сиэтле марш «Бессмертного полка» состоится уже в четвертый раз. В этом году событие впервые получило официальное признание администрации города — до этого, по словам организаторов акции, подобное происходило только в штате Нью-Йорк.

«Это очень знаменательное для нас событие. Отрадно осознавать, что город поддерживает и видит важность движения “Бессмертный полк”, – в интервью “Славянскому Сакраменто” отметил председатель оргкомитета “Бессмертного полка” в Сиэтле Игорь Ноздрин. – В документе [городской администрации] подчеркивается, что нам необходимо сохранить и передать память о наших ветеранах и примерах их мужества следующим поколениям. Именно это и является главной задачей движения».

Как сообщалось ранее, год назад к организаторам “Бессмертного полка” заявились агенты ФБР. Они интересовались деятельностью общественной организации «Российско-американской инициативы о сотрудничестве», которая выступила инициатором патриотического мероприятия в регионе.



Между тем, оргкомитеты «Бессмертных полков» в Канаде и США объявили сбор средств на организацию памятных шествий, которые пройдут в начале мая в десятках городов Северной Америки.