Бессмертный полк в США покоряет новые города

Русскоязычные жители Америки готовятся отметить многочисленными шествиями память своих отцов и дедов, погибших в борьбе с фашистской Германией. Народная акция “Бессмертный полк” в США в этом году пройдет в новых городах.

Как сообщает сайт «Русская молодежь Америки», 4 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в Нью-Йорке, на набережной Гудзона. В рамках мероприятия состоится минута молчания и возложение цветов к памятнику погибшим во Второй мировой войне.

Общественная организация «Русский альянс» из Северной Калифорнии также объявила о проведении шествия «Бессмертного полка» в Сан-Франциско. Мероприятие, как и в прошлом году, состоится 4 мая на побережье Тихого океана, возле знаменитого Золотого моста.

В тот же день «Бессмертный полк» пройдет по улицам пригорода Майами Санни-Айлс-Бич.

В Сиэтле патриотическое мероприятие состоится 5 мая на площади Occidental Square. Оно пройдет в городе уже в четвертый раз. Мэрия Сиэтла сделала официальное заявление в поддержку «Бессмертного полка» — как отмечают активисты, ранее подобное происходило только в штате Нью-Йорк.

В Лос-Анджелесе проведение народной акции объявлено на 5 мая в Западном Голливуде.

Общественные мероприятия в память о русских и американских героях пройдут также в Сан-Диего. В этом году они будут впервые организованы в Санта-Барбаре, Бирмингеме и других городах страны.

В первый раз акция прошла в США в 2015 году по инициативе общества «Русская молодёжь Америки» и немедленно получила известность.

Всенародное шествие «Бессмертного полка» проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). В прошлые годы в акции приняли участие десятки тысяч человек, среди которых были не только иммигранты, но и граждане США.