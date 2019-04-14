«Бессмертные полки» Америки собирают деньги онлайн

Оргкомитеты «Бессмертных полков» в Канаде и США нуждаются в средствах на организацию памятных шествий, которые пройдут в начале мая в десятках городов Северной Америки.

Канадская организация «Бессмертный полк» обратилась к общественности за помощью в сборе денег на организацию шествия, которое, как сообщается в Фейсбуке, состоится 9 мая в центре Монреаля.

«Мы приглашаем всех, кому дорога память их отцов, дедов, матерей, бабушек и других членов семей, сражавшихся с фашизмом, тех, кому важно помнить подлинную историю нашей многострадальной родины, тех, кого, тем или иным образом, коснулось эхо Великой Отечественной войны», – говорится в обращении организаторов мероприятия.

Отмечается, что собранные средства пойдут на прокат автомашин для ветеранов и оплату пролета самолета с Георгиевской лентой.

В финансировании нуждаются также американские общественные организации международного движения «Бессмертный полк».

В городе Бельвью (штат Вашингтон), по улицам которого впервые в истории пройдут шеренги Полка, активисты обратились за помощью на платформе GoFundMe. Они планируют собрать на организацию мероприятия $1500.

Жители Сан-Диего, где митинг в этом году также проходит впервые, просят добровольцев принять участие в событии, пожертвовав деньги.

«В программе праздника концерт, организованный нашими детьми, их родителями и профессиональными музыкантами. Песни военных лет, стихи, конкурсы на военные темы. Организация праздника нуждается в финансовой поддержке. Мы будем рады любой помощи! Благодарим за участие!» – говорится на странице по сбору средств на сайте GoFundMe.

В Сан-Франциско шествия «Бессмертного полка» организуются местными иммигрантами с 2015 г. В прошлом году в акции приняли участие около 200 человек.

Мероприятие начнется в 9:00 утра с автомотопробега, после которого пройдет шествие «Бессмертного полка». После победного шествия все приглашаются на концерт и угощение.

В Нью-Йорке, который стал флагманом российского патриотического движения на территории США, также требуется финансовая поддержка. Там просят собрать $5 000.

Оргкомитет «Бессмертного полка» в Нью-Йорке также ищет волонтеров для того, чтобы клеить транспаранты, встречать ветеранов, помогать с уборкой и транспортом. Помимо этого, требуются дизайнеры.

«Данное мероприятие будет организовано за счет средств, собранных вами, друзья. Мы должны сделать это любой ценой, каждый пожертвованный доллар будет потрачен на организацию: оплату аренды места проведения, организацию концерта (аренда аудиоаппаратуры, приглашение артистических коллективов), изготовления атрибутики “Бессмертного полка”, изготовление баннеров, шариков, футболок, а также организацию фуршета, аренду транспортных средств для ветеранов войны и услуги профессиональной фото- и видеосъемки мероприятия», – пишут активисты.

По словам организаторов, фонд покроет расходы на рекламу в СМИ, получение разрешения на проведение акции, аренду территории, оборудования, транспорта и так далее. Акция состоится 4-го мая в 14:00 на углу Laight Street и набережной Гудзона.