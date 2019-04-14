Мы привыкли к тому, что в магазине, ресторане, поликлинике или любом другом общественном заведении нас встречают с приветливой улыбкой. Но какую цену платят за эту улыбку те, для кого делать счастливое лицо перед покупателями является обязанностью, прописанной в трудовых правилах?

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Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета штата Нью-Йорк изучили статистику употребления алкоголя после работы официантами, медсестрами, учителями, сотрудниками магазинов и другими работниками, постоянно имеющими дело с людьми. Выяснилось, что существует отчетливая связь между подавлением негативных эмоций на работе и потерей самоконтроля после нее.

«Имитация и подавление эмоций при общении с покупателями оказались связанными с неумеренным употреблением алкоголя, – говорит профессор Университета штата Пенсильвания Алисия Грэнди. – Но не только плохое настроение заставляет сотрудников тянуться за бутылкой. Чем больше они вынуждены контролировать свои эмоции на работе, тем меньше они способны контролировать употребление алкоголя после работы».

Связь между работой с людьми и проблемами с алкоголем замечали и другие исследователи, но причины этой связи оставались невыясненными. Грэнди предполагает, что на имитацию положительных эмоций и подавление отрицательных в присутствии покупателей сотрудники тратят значительную часть своего запаса самоконтроля.

В особенности сильно это проявляется тогда, когда сотрудник обладает импульсивным характером, а его работа связана с короткими контактами с людьми — колл-центры, кафе, магазины и так далее. Работники, поддерживающие со своими клиентами длительные отношения — к примеру, преподаватели или врачи, — в меньшей степени подвержены этой проблеме.

Также подавление эмоций реже приводит к отрицательным последствиям в том случае, когда работа приносит сотруднику моральное удовлетворение.

«Медсестры, к примеру, могут усиливать или имитировать свои эмоции по понятным причинам, – объясняет Грэнди. – Они пытаются успокоить пациента или построить с ним взаимоотношения. Но изображать фальшивые эмоции перед клиентом, которого ты, возможно, больше никогда не увидишь, может быть утомительным».