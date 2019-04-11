Итан Линденбергер – 18-летний школьник из городка Норуолк в штате Огайо, США. Выросший в семье антипрививочников, Итан после восемнадцатого дня рождения пошел прививаться против воли мамы. О вакцинации, настроениях родителей и о том, как подросткам привиться, если семья против, он рассказывал на Reddit – и проснулся знаменитым. Теперь Итан – неофициальное лицо кампании за прививки в США, он даже выступил в Сенате перед Комитетом по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения.

Школьник рассказал Настоящему Времени о своем опыте вакцинации, заблуждениях вокруг прививок и о том, как разговаривать с убежденными антипрививочниками и сомневающимся.

— Как твои родители относятся к прививкам, откуда это пошло и поменялись ли теперь их убеждения?

— Моя мама верит, что вакцины вызывают аутизм и повреждают мозг, никому не помогают, потому что все заболевают, а сами вакцины – это плохо, потому что вызывают осложнения. Большая часть информации, которую она мне передавала, приходила из соцсетей, усиливалась и распространялась через сайты вроде фейсбука, и эти группы получали гораздо большую аудиторию, чем у них была бы без соцсетей. Люди по всей стране, продвигающие [антипрививочные] идеи, так добрались до моей мамы, которая живет в глуши в Огайо. Так крепнут подобные идеи и вера в вещи, которых не существует на самом деле.

Я никогда не просил ее привить меня: немного изучил проблему и подумал, что, наверное, она права. Я тогда не понимал, насколько важна эта тема.

Когда мне исполнилось 18, я начинал понимать, что хочу вакцинироваться, что теперь уже могу. Что же мне было делать? Окей, пусть она не сделает мне сама прививку, но остановить меня не сможет, так что я могу это всё это сделать и не проявлять неуважения.

— Как в итоге это произошло? И как ты рассказал маме?

— Мне исполнилось 18 в сентябре 2018-го. Но я не то чтобы сразу на следующий день отправился на прививку. Прошло около двух месяцев. Мне нужно было сперва разобраться с задачкой: я жил в доме с матерью, которая всерьез против этого, и собирался сделать что-то, что ей бы не понравилось.

Я поговорил с некоторыми друзьями, спросил на Reddit’е – и там, и там меня поддержали. Я позвонил маме и сказал что прививаюсь, что поговорю с нашим врачом. Я сказал ей: “Пойми, это не опрометчивое решение”.

Реакция была так себе. Она была в замешательстве, очень беспокоилась: думала, что со мной может произойти что угодно, что я могу сразу упасть и умереть, или заработать аутизм, или, не знаю, что у меня пятка отвалится.

— Она поменяла свое мнение, когда пятка не отвалилась?

— Нет, она по-прежнему убежденная антипрививочница. Она говорит, что не будет прививать моих братьев и сестер. Она держится за свое [убеждение], и это можно понять. С какой-то точки зрения это даже заслуживает уважения. Но ничего особенно не поменялось.

— А что с отцом?

— Мой отец скорее сомневается в вакцинах. Он думает, что они опасны для маленьких детей, что они не так уж нужны. Но когда я ему сказал, что собираюсь это сделать, он такой: “Конечно, давай. Тебе 18”.

— Как к твоей внезапной популярности отнеслись родные и знакомые?

— В основном нормально. Ну, в смысле мои друзья, конечно, были немного ошарашены. Но мне нравится, когда я попадаю на Reddit и вижу 20, 30, 80 тысяч лайков просто моего лица. Или когда, например, люди делятся статьей обо мне и меня тэгают (“Ох, этот парень крутой!”), я отвечаю, и они такие: “О-о-о, это и правда он” – вот все такое действительно забавно.

— Часто ли попадаются в интернете антипрививочники, удается ли их переубедить?

— Cо многими людьми, верящими в это, открытый диалог превращается в “ненавидь”, “злись”, “делай сумасшедшие заявления”, “присылай множество линков на ненаучные вещи”. С ними сложно общаться, потому что они держатся за свои утверждения и продолжают забрасывать вас заявлениями. Отрицают видео, доказательства. С ними говорить – как со стеной.

Если бы я говорил с антипривочником, я бы сказал: “Я верю, что вы заботитесь о своей семье, – и как раз поэтому вам стоит сделать им прививки. Многие люди считают, что вакцины опасны, содержат вредные вещества. Эти ощущения неверны. На деле вакцины исключительно безопасны и они действительно защищают ваших детей, делая их более защищенными, чем при отсутствии прививок. Думаю, что многие люди верят в [опасность прививок] как раз потому, что заботятся о своих близких, любят их, беспокоятся за детей, семью, самих себя”.

— А как быть, если не уверен? Сомневаешься? Что бы ты сказал таким людям?

— Если кто-то не может определиться, не знает, во что верить, я бы посоветовал не дать себя обмануть громким заявлениям, а сперва изучать научные источники, а не заявления, которые опираются лишь на часть правды.

Поговорите с доктором, у которого есть соответствующая квалификация, изучите научные источники и попробуйте найти наилучший ответ.

— Какие планы? Может, появилось желание пойти в медицину или точные науки?

— Не-не-не, не собираюсь ни в науку, ни в медицину – это для меня уж чересчур. Мне нравится заниматься общественной деятельностью, нравится выступать. Пожалуй, я на этом и остановлюсь. Я бы хотел стать священником, это мое призвание, я в своей церкви уже служу 7 лет. Планирую пойти в университет. Я написал книгу о молодежных группах, церкви. О том, чем увлекался многие годы. Это тема, которую я считаю важной.

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