Русский полицейский Сан-Франциско благодарит ветеранов за Победу

Сбор «Бессмертного полка» был назначен на севере района Залива Сан-Франциско – в уютном туристическом городке Саусалито. Затем колонна с флагами России, США и боевым знаменем СССР прошла под арками знаменитого Золотого моста в Сан-Франциско. Участники мотопробега возложили венок погибшим солдатам у Мемориала Холокоста, который установлен на территории Музея изобразительных искусств Сан-Франциско. После этого колонна, состоящая из сотен участников, с восточной части пляжа Крисси-Филд двинулась к подножию Золотого моста, где расположен исторический Форт-Пойнт – одно из основных военных укреплений, ранее защищавших залив от врагов.

Русскоязычные активисты, несущие портреты отцов и прадедов, которые отдали свои жизни за победу над фашизмом во Второй мировой войне, вызвали пристальное внимание отдыхающих в выходной день жителей и гостей Сан-Франциско. Многие калифорнийцы подходили к участникам шествия и интересовались значением мероприятия.

Торжественная процессия закончилась у подножия знаменитого сан-францисского моста, где состоялось выступление местных музыкальных коллективов. Главным образом звучали военные произведения и песни советских времен, в том числе всем известные «Катюша», «Три танкиста» и «День Победы». Каждый пришедший почтить память павших предков имел возможность отведать бесплатный военный паек – традиционную русскую гречневую кашу с мясом.

Напомним, что памятное шествие «Бессмертный полк» изначально возникло в Томске в 2011 г. с подачи российских журналистов и со временем превратилось в международное общественное движение. Главной целью движения является увековечивание в народной памяти ветеранов войны – солдат, подпольщиков, бойцов сопротивления, блокадников, узников концлагерей. Мало кто знает, что подобные шествия также проводились в СССР через несколько десятилетий после победы над гитлеровской Германией.

Сан-Франциско подключился к мероприятию всего 4 года назад благодаря небольшому, но активному сообществу иммигрантов из России и других стран СНГ. Инициативную группу возглавляет несколько человек, в том числе Елена Нужнова из Ричмонда, Вера Скорцескул из Новато и другие.

Шефство над организацией памятного хода взяла на себя организация «Русский альянс» со штаб-квартирой в «русском районе» Сан-Франциско – на улице Гири. Как говорится на странице организации в Фейсбуке, «корпорация “Русский альянс” создана исключительно для благотворительных, образовательных и научных целей, в том числе развития дружественных социальных и культурных отношений между нашими странами, преодоления барьеров в общении русского и американского народа, создания прочных международных отношений между двумя странами – Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией».

Организаторы ратуют за «сохранение исторического наследия, ознакомление людей разного возраста и национальностей с культурными ценностями», а также занимаются социальной интеграцией «различных национальных групп, проживающих на Западном Побережье» и «укреплением межкультурных связей между разноязычным населением США». Кроме того, активисты заявляют, что своими действиями пытаются проводить беспристрастные исследовательские, образовательные и информационные мероприятия «для повышения осведомленности общественности о текущих отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки».

«Людям нравится наше мероприятие, на акцию прибывают из других городов и штатов, – сообщила “Славянскому Сакраменто” один из главных инициаторов акции Елена Нужнова. – Люди с охотой принимают участие, будем продолжать».

По словам организаторов, официальные лица и дипломаты России никакого участия в финансировании данного патриотического мероприятия, в отличие от Сиэтла, не принимают. Все действия по проведению «Бессмертного полка» в Сан-Франциско на протяжении вот уже трех лет предпринимаются исключительно усилиями ячейки местных энтузиастов. По словам Елены Нужновой, общественное движение в Сан-Франциско началось со спонтанной акции по раздаче Георгиевских ленточек на улицах города в 2015 г.

«Невзирая на политику, я склоняю голову перед людьми, остановившими фашизм на планете», – прокомментировал свое отношение к акции один из участников мотоколонны, байкер из Сакраменто Александр.

Александр родился в Киеве и иммигрировал в США в конце 90-х, когда Украина, получив независимость, находилась в бедственном состоянии и полной разрухе.

К шествию также примкнул член Коммунистической партии Китая, рассказавший корреспонденту «Славянского Сакраменто» о том, что его родители помнят советские времена и до сего дня благодарны Советскому Союзу за помощь в подъеме экономики их страны.

Мотоколонна, шествовавшая через несколько районов Сан-Франциско, была украшена как георгиевскими ленточками и американскими флагами, так и символикой СССР, в том числе портретом Сталина.

Вместе с китайским студентом к шествию примкнули американские активисты, которые раздавали листовки, прославлявшие гуманизм и опровергавшие «провокации» и «фальсификации» американских и британских империалистов по отношению к России. В частности, в прокламациях отрицалось участие РФ в недавнем отравлении бывшего российского разведчика Скрипаля в Лондоне. Листовка заканчивалась «Одой к радости» немецкого философа и поэта Фридриха Шиллера.

Одним из ярких участников встречи стал мотоциклист Олег Харитонов, уже четыре с половиной года находящийся в одиночной кругосветной экспедиции, за время которой он посетил более 70 стран мира.

Колонну манифестантов сопровождал полицейский российского происхождения Константин Иванов, поблагодаривший советских ветеранов за борьбу во время Великой отечественной войны 1941-45 гг.

«Я очень рад быть здесь, так как все мои соотечественники празднуют победу. Оба моих деда воевали на этой войне, – в интервью корреспонденту “Славянского Сакраменто” рассказал Константин, – я рад отмечать этот праздник, спасибо большое!»

Константин уже четыре года работает в Департаменте полиции Сан-Франциско и регулярно патрулирует русскоязычные районы города.

Подобные мероприятия состоялись также в Нью-Йорке, Сиэтле, Орландо, Лос-Анджелесе и других городах США и Канады.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com