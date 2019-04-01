Невакцинированным детям запретили появляться в общественных местах

Глава администрации округа Рокленд (штат Нью-Йорк) Эд Дэй объявил в округе чрезвычайное положение в связи с продолжающейся вспышкой кори. Начиная с полуночи 27 марта всем детям младше 18 лет, не имеющим прививок от кори, запрещено появляться в общественных местах. Срок действия чрезвычайного положения составляет 30 дней.

Под «общественными местами» в данной декларации понимаются места, предназначенные для сбора более 10 человек в гражданских, административных, социальных или религиозных целях, либо для отдыха или шоппинга, либо для употребления пищи или напитков, либо для ожидания транспорта, либо для ухода за детьми или учебы, либо для лечения. Также в их число включается общественный транспорт, в том числе государственные и частные автобусы и поезда. Такси и арендованные автомобили в список не входят.

Правоохранительные органы не будут патрулировать улици или проверять справки о прививках, но о случаях нарушения запрета будет сообщаться в прокуратуру округа. Нарушителям, позволившим невакцинированным детям появляться в общественных местах, грозит арест на срок до 6 месяцев и/или штраф в размере до 500 долларов.