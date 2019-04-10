Иммигрант из Казахстана: бизнесмен, который сделал себя сам

Биография Юрия Кима — одна из многих историй успеха русскоязычных иммигрантов в Америке. Ким, кореец по национальности, вырос в Южном Казахстане. В 2001 году, когда экономическая ситуация в стране стала невыносимой, он сумел получить туристическую визу и приехать в США. Об этом говорится в репортаже Голоса Америки.

«Я понял, что это величайшая страна, где все зависит от человека, – рассказывает Юрий. – Если ты не лодырь, не лоботряс, не наркоман, не алкоголик, то можно добиться всего».

Первую работу на новом месте Юрий нашел в ресторане-пельменной в «Маленькой Москве» — флоридском городе Санни-Айлс-Бич, известном большим количеством русскоязычных жителей. Днем он месил тесто, а по вечерам убирал помещение. Однако, по его собственным словам, «на лепке пельменей далеко не уедешь», и через два года Юрий решил сменить место работы на более перспективное.

Ким нашел вакансию в мастерской по резке камня, принадлежавшей его знакомым Сергею и Галине. Мастерская находилась довольно далеко от дома, а водительских прав у Юрия еще не было, но он нашел выход: транспортным средством стал купленный в «Волмарте» велосипед, на котором можно было доехать до работы минут за 40.

Еще через два года положение наемного работника перестало устраивать Юрия, и он решил открыть свое собственное предприятие — купил необходимый инструмент, снял помещение, набрал людей и сам работал без выходных. Так появилась зарегистрированная в Майами компания Magma Construction Group, клиентами которой стали в том числе знаменитости из России и других стран бывшего Советского Союза.

Самым тяжелым за эти годы, по признанию Юрия, было оставаться вдали от семьи.

Только через девять лет он получил иммиграционные документы и смог привезти в Америку двух своих сыновей, один из которых теперь помогает отцу в мастерской.

«Моя главная цель — это дети, – говорит Юрий Ким. – Дать им образование, выучить, и дай Бог, чтобы им не пришлось проходить то, через что прошли мы».