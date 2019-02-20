Сенатор-демократ из Калифорнии Ричард Пан направил главному врачу Службы здравоохранения США Джерому Адамсу письмо с призывом принять меры против распространения негативной информации о вакцинах.

Фото: Dr. Richard Pan | Flickr

«Вакцинация стала одним из главных исторических успехов системы здравоохранения, и этот успех зависит от процента иммунизированных в обществе, – пишет сенатор Пан. – Однако из-за намеренного распространения информации, призывающей к отказу от прививок, в особенности через социальные сети, в нашей стране происходят вспышки заболеваний, которые могут быть предотвращены».

Пан напомнил, что во время Войны за независимость главнокомандующий Джордж Вашингтон издал приказ об обязательной вакцинации всех рекрутов от оспы. Сам сенатор, который до начала своей политической карьеры работал врачом-педиатром, стал автором многих законодательных мер по вакцинации и скринингу — в том числе принятого в 2015 году закона, сделавшего прививки обязательными для всех школьников Калифорнии.

Напомним, что в настоящее время в штатах Вашингтон и Орегон бушует эпидемия кори, в особенности в тех сообществах, где мало доверяют вакцинации, а издание American Journal of Public Health сообщает о «российских троллях», которые под видом легитимных пользователей размещают в Твиттере дезинформацию о вреде прививок.