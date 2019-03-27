Фейсбук будет бороться с любым проявлением “белого национализма и сепаратизма”

Со следующей недели на Фейсбуке начнет действовать запрет на «одобрение, поддержку и представительство» белого национализма и сепаратизма.



Ненавистнические высказывания, основанные на расе, национальности и религии людей, в том числе идеи белого превосходства, уже давно находятся в этой социальной сети под запретом. Однако недавно администрация Фейсбука пришла к выводу, что национализм и сепаратизм также являются неотделимой частью движения белого превосходства.

«Белые люди по-прежнему смогут демонстрировать гордость за свое этническое наследие, но мы не потерпим одобрения и поддержки белого национализма и сепаратизма», – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 27 марта.

Для оперативного поиска и удаления постов, нарушающих запрет, будут использоваться методы машинного обучения и искусственного интеллекта. А пользователи Фейсбука, вводящие в строку поиска соответствующие слова, будут перенаправляться на страницу организации Life After Hate, которая была основана перевоспитавшимися экстремистами.