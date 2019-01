Количество подтвержденных случаев кори в округе Кларк (штат Вашингтон) выросло до 35. Опубликован список славянских заведений Ванкувера и Портленда, где посетители могли контактировать с носителями вируса. В округе объявлена чрезвычайная ситуация.

Служба здравоохранения округа Кларк продолжает расследование вспышки кори. С начала года было выявлено 35 подтвержденных случаев заболевания и 11 пациентов с подозрением на корь. Также был дополнен список общественных заведений, посетители которых могли контактировать с больными.

Служба здравоохранения рекомендует всем, кто посещал эти заведения и подозревает у себя симптомы кори, перед визитом в медицинское учреждение позвонить и сообщить об этом, чтобы персонал мог организовать безопасный для других пациентов прием. За исключением неотложных случаев, больные с симптомами кори не должны являться в клиники, больницы или пункты первой помощи без предупреждения.

Новые общественные заведения, в которых посетители могли контактировать с носителями вируса кори:

– Славянская церковь New Life Missionary Church (3300 NE 172nd Place, Portland);

– Славянская церковь God Will Provide Church (7321 N.E. 110th St., Vancouver);

– Славянская церковь Church of Truth (7250 NE 41st St., Vancouver);

– Славянская Христианская Академия (7300 MacArthur Blvd., Vancouver);

– Славянская церковь Word of Grace Bible Church (1317 NW 12th Ave., Battle Ground);

– детский сад Yelena’s Daycare (17007 NE 23rd St., Vancouver);

Кроме того, о закрытии церкви для детей, а также Воскресной и Русской школы объявила славянская евангельская Церковь Христа Спасителя в Ванкувере, пастором которой значится Петр Тищенко. Как сообщается на веб-сайте церкви, администрация религиозного учреждения просит “не приводить детей в церковь до 3-го февраля”.