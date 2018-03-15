Санкции введены против 5 организаций и 19 частных лиц, передает Голос Америки.

Администрация Трампа присоединяется к суровому международному осуждению России в связи со звучащими в адрес Москвы обвинениями в нападении с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.

При этом, отмечает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман, вводя новые санкции, администрация впервые прямо обвиняет Россию во вмешательстве в выборы.

В четверг, отвечая на вопрос журналиста по поводу инцидента в Солсбери, президент США Дональд Трамп ответил: «Безусловно, похоже, что за этим стояли русские».

Трамп назвал попытку покушения на бывшего двойного агента, имевшую место 4 марта в Солсбери, как «чрезвычайно печальную ситуацию». По словам президента, США относятся к данному делу со всей серьезностью. «Как, полагаю, и многие другие», – добавил он.

Ранее в четверг США расширили санкции в отношении России.

Администрация ввела новые персональные санкции против российских организаций и частных лиц, обвинив их в организации кибератак и вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.

В новом санкционном списке оказались, в том числе, и 13 сотрудников и руководителей санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, более известного как «Фабрика троллей».

​«Администрация противодействует и отвечает на враждебную киберактивность со стороны России, включая попытку вмешательства в выборы в США, (организацию) разрушительных кибератак и атаки на критически важную инфраструктуру, – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. – Эти целевые санкции являются частью более масштабной кампании по противодействию атакам, которые продолжает Россия».

Новые санкции, введенные в отношении пяти организаций из России и 19 частных лиц, предполагают, что фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и имущество на территории Соединенных Штатов могут быть конфискованы. Одновременно вводится запрет на деловые отношения с ними для американских бизнесменов.

В первой части нового списка оказался владелец компании «Конкорд Менеджмент» Евгений Пригожин, больше известный, как «Повар Путина», и 12 сотрудников и руководителей различных подразделений Агентства интернет-исследований. Все они ранее уже упоминались в обвинительном заключении, переданном в федеральный суд Вашингтона специальным прокурором Робертом Мюллером 16 февраля. Обвинение было выдвинуто по восьми статьям, включая сговор против США и интернет-мошенничество.

Кроме этого, в рамках исполнения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», одобренного Конгрессом США летом прошлого года, в санкционные списки включены 6 российских граждан, которые, по утверждению минфина США, связаны с Главным управлением Генштаба МО РФ (бывшее Главное разведывательное управление).

Новые меры введены также против Федеральной службы безопасности РФ и службы военной разведки – ГУ ГШ.

«Кроме противодействия враждебной киберактивности России, министерство финансов продолжает оказывать давление на Россию из-за продолжающихся действий по дестабилизации Украины, оккупации Крыма, вмешательства в выборы, а также…коррупции и нарушений прав человека, – говорится в заявлении министерства финансов США. – Недавнее использование военного нервно-паралитического вещества для попытки убийства двух граждан Великобритании еще раз демонстрирует безрассудность и безответственность правительства (России)».

Кто есть кто в новом санкционном списке Минфина США

«Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд кейтеринг».

Владельцем всех этих компаний считается Евгений Пригожин.Минфин напоминает, что персональные санкции против Пригожина уже были введены 20 декабря 2016 в рамках распоряжения о «Замораживании собственности дополнительных лиц, причастных к ситуации в Украине».

Кроме того, в новом списке – сотрудники «Агентства интернет-исследований» Джейхун Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко и Владимир Венков.

В сообщении Минфина уточняется, что всем упомянутым сотрудникам Агентства 16 февраля 2018 года были предъявлены официальные обвинения в рамках расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

Кроме того, выполняя требования закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятого Конгрессом США летом прошлого года, министерство финансов объявило о включении в новый санкционный список Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), и Главного управления Генерального штаба МО РФ (ранее известного как ГРУ).

В сообщении также упомянуты старший офицер ГУ ГШ Сергей Афанасьев, первый заместитель руководителя ГУ ГШ Владимир Алексеев, заместитель главы ГУ Сергей Гизунов, руководитель Главного управления Игорь Коробов, его первый заместитель Игорь Костюков и старший офицер этой службы Григорий Молчанов.

На новые меры администрации отреагировали представители законодательной власти США

Сенатор- республиканец Том Тиллис (Северная Каролина) заявил: «Мы должны оказать еще большее давление на Россию. Нам следует найти какие-то способы, что положить конец ее злонамеренной деятельности, будь то в киберпространстве, или на других направлениях. Сегодняшний шаг по введению санкций назрел давно, нам нужно идти дальше, и, я думаю, администрация готова к этому».

Сенатор- демократ Патрик Лихи (Вермонт) констатировал: «Мы уже давно запоздали с этим. Эта администрация сделала все, чтобы не реагировать на все те атаки, которые Россия провела против нас. Наши разведывательные службы не оставили никаких сомнений в том, что она пытались повлиять на наши выборы, и нет сомнений, что они попытаются сделать это снова. Так что это давно надо было сделать. Пусть это и не много, но все же лучше, чем ничего».

Сенатор- республиканец Боб Коркер (Теннесси), возглавляющий Комитет по иностранным делам, отметил: «Против российских олигархов будут приняты дополнительные санкции. Я уверен, что это произойдет. На мой взгляд, члены администрации президента Трампа действуют методично. Я считаю, они отлично справляются».

Белый дом о Путине

В четверг на брифинге для СМИ пресс-секретарю Белого дома Саре Хакаби Сандерс журналисты задали вопрос о том, кем же все-таки является российский президент Владимир Путин для Соединенных Штатов: «другом или врагом»?

Представитель администрации Трампа заявила, что Россия должна сама определиться с тем, какую роль она все-таки хочет играть на международной арене: положительную или отрицательную. «Мы будем занимать жесткую позицию по отношению к России, пока она не примет решение изменить свое поведение», – подчеркнула Сандерс.