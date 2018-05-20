Благодаря росту доходов и сезонному снижению цен на недвижимость доступность жилья в Калифорнии за первый квартал 2018 года повысилась по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Ассоциация риелторов Калифорнии. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом в Калифорнии?



Доля покупателей жилья, которые в состоянии приобрести одноквартирный дом по медианной цене, составила в этом квартале 31% по сравнению с 29% в четвертом квартале 2017 года. Однако год назад эта цифра, согласно так называемому индексу доступности жилья, составляла 32%. Это уже 20-й квартал подряд, за который данный индекс не поднимался выше 40%. Пик индекса доступности жилья наблюдался в первом квартале 2012 года, когда он достиг 56%.

Индекс доступности жилья отражает процентную долю семей, которые могут себе позволить приобрести дом на одну семью в Калифорнии по медианной цене. Ассоциация риелторов Калифорнии ведет статистику как по штату в целом, так и по его регионам и отдельным округам. Данный индекс считается основным показателем состояния рынка недвижимости в Калифорнии.

В первом квартале 2018 года для приобретения одноквартирного дома, медианная цена которого по штату составляла $538 640, требовался минимальный годовой доход в $111 500. Ежемесячные платежи по ипотечному займу на 30 лет с фиксированным процентом составляли $2 790, включая налоги и страховку. Эффективная процентная ставка в первом квартале 2018 года составляла 4,44%, в четвертом квартале 2017 года – 4,17%, а в первом квартале 2017 года – 4,36%.

Кондоминиумы и таунхаусы в первом квартале 2018 года также стали доступными большему числу калифорнийских семей по сравнению с предыдущим кварталом – 39% и 38% соответственно. Для приобретения кондоминиума или таунхауса с медианной ценой в $449 720 требовался минимальный годовой доход в $93 090, а ежемесячные платежи составляли $2 330.

Чтобы приобрести средний дом в некоторых районах Сакраменто (округ Эл-Дорадо и Плейсер), нужно иметь шестизначный доход.

Заметный рост зарплат в районе Залива Сан-Франциско способствовал повышению доступности жилья в округах Аламида, Контра-Коста, Напа, Сан-Франциско, Сан-Матео и Санта-Клара. В округах Солано и Сонома индекс доступности снизился, а в округе Марин остался без изменений.

На юге Калифорнии за первый квартал 2018 года доступность жилья увеличилась в округах Лос-Анджелес, Риверсайд, Сан-Бернардино и Вентура. В округах Ориндж и Сан-Диего она осталась прежней.

На центральном побережье индекс доступности незначительно вырос за счет стабилизации или снижения цен на недвижимость. В округах Монтерей, Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара наблюдался рост доступности, а в округе Санта-Круз – падение, причиной которого стали низкие темпы роста зарплат и снижения цен.