Убийство Стефона Кларка, или Уроки демократии из Сакраменто

Уже вторую неделю в Сакраменто не стихают спонтанные митинги и акции протеста против жестких действий калифорнийской полиции. На улицы города вышли правозащитники и недовольные представители афроамериканского сообщества региона с целью призвать местные власти к ответственности за происшедшее 18 марта. Корреспондент «Славянского Сакраменто» побывал на специальном заседании городского совета, где афроамериканское сообщество высказало свои жалобы. Было много эмоций, нецензурной брани, гнева; кое-кого даже выдворили из зала заседаний.

Напомним, что 22-летний афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией города Сакраменто, прибывшей в один из криминогенных районов города по сообщению об автомобильных взломах.

Кларк был застрелен полицейскими во дворе дома своей бабушки. В этот момент он прятался от стражей порядка и барражирующего над жилым районом полицейского вертолета. Двое полицейских, заметивших скрывающегося за машиной подозреваемого, около 20 раз выстрелили в него. Стефон Кларк скончался на месте от 8 пулевых ранений в спину. Рядом с ним не было найдено никакого оружия, только смартфон.

В результате стихийных протестов в Сакраменто и срыва заседания городского совета мэр города Дэррел Стайнберг объявил «всенародные» слушания, на которых люди могли предложить свои варианты прекращения «геноцида чернокожих».

Каждому из выступающих, а их было два десятка, было отведено несколько минут, в течение которых они могли высказать свои чувства по отношению к действующей власти либо предложить какое-либо решение существующей проблемы.

Все 8 членов городского совета внимательно выслушали выступающих. Мэр лично ответил на некоторые вопросы и вставил несколько замечаний, попутно останавливая тех, кто задержался за трубуной.

Большинство спикеров от народа были чрезвычайно эмоциональны, некоторые называли власть “зажравшейся и лицемерной”, а иные даже не стыдились открыто обзывать мэра и членов совета бранными словами. Те молчаливо слушали, кивали головой, а некоторые не сдерживали слез.

«Америка тонет в расизме! Сакраменто должен стать форпостом борьбы с подобными явлениями в 21 веке! – громыхал один из спикеров, вышедший на трибуну в рваной футболке. – На столицу Калифорнии смотрит сейчас весь мир! На нас должны равняться другие города страны!»

Другие выступающие называли афроамериканское население страны «презираемым, дискриминируемым меньшинством, которое систематически истребляется» преставителями белой расы.

«Беспорядки являются законным правом не услышанного протеста», – цитировал известного борца против сегрегации чернокожего населения Америки один из ораторов.

Девушки из движения «Черные жизни важны» (Black Lives Matter) и представители других протестных организаций один за другим выходили к микрофону и грозились, что «если ничего не изменится», политическая карьера мэра и его подчиненных закатится очень скоро.

«Вы пристрелите меня? – демонстративно и довольно грозно обратился грузный парень к сидящему рядом полицейскому. – Только из-за того, что я в капюшоне и у меня в руке телефон?»

«Вы постыдные капиталисты! Американский империализм скоро падет!» – в лицо мэру кричал представитель еще одного «профессионального» протестного движения, Occupy Wall Street, тесно сотрудничающего с другими антиамериканскими активистами.

Мэру не оставалось ничего, кроме как чрезвычайно вежливо выслушивать эту брань и даже… стихи пришедших. Эдакий «открытый микрофон», способ выговориться для граждан.

Кто-то из выступающих вообще предложил разоружить полицию, а для наведения порядка ввести в американские города войска.

«А что, когда очередной гражданский расстреливает невинных людей на улицах, вы забираете у нас огнестрельное оружие, так давайте поступим так же с правоохранительными органами!» – сказал пацифист под одобрительные возгласы собравшихся в зале.

Более или менее конструктивные идеи были предложены всего парой критиков власти. Одна из выступающих предложила мэрии выделить дотации на создание дополнительных рабочих мест в проблемных районах, а другой активист попросил власти рассмотреть идею строительства дополнительных спортивных площадок в южной части Сакраменто, где произошло убийство.

Предыдущее заседание совета прошло гораздо беспорядочнее, а точнее, было полностью сорвано из-за того, что брат застреленного забрался с ногами на трибуну и покрывал бранью всех, кто пытался его остановить или вставить слово.

«Мы не какие-то иммигранты! Нас привезли сюда рабами! Мы и сейчас рабы! – со спущенными штанами и наушниках на шее кричал Стеванте Кларк, пританцовывая на столе мэра. – Вот увидите, скоро я буду баллотироваться в мэры!»

Дэррел Стайнберг молчаливо наблюдал за этой яркой демонстрацией афроамериканского народного гнева и ничего не предпринимал.

«Мартин Лютер Кинг умер, а проблемы чернокожих остались! – кричал на повторном заседании другой манифестант-афроамериканец. – В этой стране мы страдаем от геноцида!»

На чрезвычайно шумном и беспорядочном собрании ни слова не было сказано ни о преступном прошлом убитого, ни о его постыдных занятиях по организации проституции в регионе, ни об избиении членов семьи и других деяниях. В глазах «борцов за правду» Стефон Кларк был героем, Иисусом Христом или на худой конец вторым Мартином Лютером Кингом.

В то же время в их демонстративных выступлениях чувствовалась некая детская наигранность, которую американские телеканалы чрезвычайно удачно используют в своих сюжетах, предлагая своим зрителям удобную, более политкорректную версию.

Многие жители региона не согласны с мнением афроамериканских активистов и не желают видеть профессиональных манифестантов, блокирующих движение транспорта и создающих беспорядок на улицах.

Есть даже те, кто оправдывает действия полицейских – один из которых, кстати, сам является афроамериканцем. В частности, некая медсестра сети госпиталей Kaiser Permanente выразила на Фейсбуке мнение этой части жителей региона:

«Он заслужил это своей тупостью. Иначе зачем убегать от полиции, перепрыгивая через заборы и вламываясь в дома других!».

Женщину тут же уволили из госпиталя, однако она обратилась за помощью к друзьям и общественности. Всего за несколько суток для нее было собрано $25 тыс. на покрытие долгов и расходов.

Я помню, как пару лет назад в Сакраменто был застрелен полицейскими русскоязычный парень – но никто не вышел на демонстрацию протеста, никто даже не потребовал подробного рапорта от полиции. Дело потонуло в потоке полицейской рутины. За погибшим, кстати, не числилось никаких преступлений. По словам патруля, он пытался переехать загнавших его в тупик полицейских на взятом у родителей автомобиле. У его родственников версия другая – парень недавно получил водительские права и перепутал газ с тормозом.

Только за первые несколько месяцев этого года американскими полицейскими было убито и ранено 264 человека. За последние два года полиция Сакраменто застрелила около 25 человек, диспропорционально крупную долю которых составили афроамериканцы.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com