Во вторник, 3 апреля, бывший сотрудник разведки США и его жена были найдены мертвыми в своем доме в итальянской провинции Виченца. Об этом пишет портал military.com.

Как сообщает местная пресса, тело 43-летнего майора Брэдли Кинсера, который до выхода в отставку в 2015 году служил в Африканском командовании Вооруженных сил США, было обнаружено в ванной. Его 39-летняя жена Лейла Кинсер была найдена задушенной в спальне.

Итальянские следователи обнаружили на двери спальни написанную кровью записку со словом «Прости», сердечком и буквой «U». По предварительной версии, Кинсер убил свою жену, а затем перерезал собственное горло.

Уроженец Бостона Брэдли Кинсер служил в Ираке и некоторое время жил в Польше. Согласно официальной информации, после ухода с военной службы он работал по контракту в компании Inverness Technologies Inc., где участвовал в программе адаптации военнослужащих к гражданской жизни.

Лейла Кинсер (Гахировян) родилась в Комсомольске-на-Амуре и познакомилась с будущим мужем на военной базе в Виченце, где они вместе проходили службу. На странице Лейлы в Фейсбуке было опубликовано множество фотографий ее ручной черепахи по имени Машка. Запись, сделанная около 9 часов вечера в субботу, гласила: «Моей Машки больше нет, я хочу умереть».