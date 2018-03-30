В Сакраменто похороны Стифона Кларка прошли на фоне протестов

В четверг в столице Калифорнии прошли похороны афроамериканца Стифона Кларка, убитого полицейскими. Похороны в Сакраменто прошли на фоне массовых протестов.



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22-летний Кларк был застрелен 18 марта двумя офицерами, которые прибыли по поступившему ночью вызову: сообщалось, что в этом районе неизвестный бьет стекала автомобилей и стеклянные двери, напоминает Голос Америки.

Полицейские встретили Кларка во дворе и застрелили его 20 выстрелами. Оружия у Кларка не было. Неподалеку был найден только мобильный телефон.

Убийство безоружного афроамериканца спровоцировало протесты и очередной виток дискуссии о жестокости полиции в отношении афроамериканцев.

Возмущенные активисты требуют независимого расследования. Раздаются призывы предъявить полицейским обвинения.

В среду генпрокуратура штата Калифорния присоединилась к расследованию убийства, чтобы обеспечить независимый контроль.

Об этом объявил глава полиции Сакраменто Дэниел Хан, по словам которого, партнерство направлено на повышение доверия к расследованию.

Генеральный прокурор штата Хавьер Бесерра заявил, что его ведомство сделает все возможное, чтобы расследование «было основано на фактах и законе – не больше и не меньше».

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, за погибшим тянется длинный шлейф преступлений, в том числе ограбление, домашнее насилие и организация проституции.

Полицейские убили невооруженного афроамериканца выстрелами в спину

Независимый эксперт рассказал о результатах обследования тела 22-летнего афроамериканца, застреленного полицейскими в калифорнийском городе Сакраменто.

Доктор Беннет Омалу сообщил, что Стефон Кларк был убит восемью выстрелами в спину и в бок. Рана в боку была предположительно получена тогда, когда Кларк уже лежал на земле.

Это противоречит заявлениям полицейских, утверждающих, что они открыли огонь по Кларку потому, что тот попытался на них напасть. Результаты официальной экспертизы будут опубликованы через несколько недель.