Землетрясение на юге Калифорнии произошло в районе группы островов Ча́ннел. Как передают специалисты Геологической службы США, серия землетрясений магнитудой до 5.3 баллов произошла в четверг после обеда и встревожила жителей Лос-Анджелеса.

Подземные толчки были зафиксированы специалистами Геологической службы США около 12:30 дня и их эпицентр находился недалеко от острова Санта Круз.

Многие жители южной части Калифорнии жаловались на ощутимые подземные толчки.

Информации о серьезных разрушениях и жертвах не поступало.