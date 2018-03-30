Судья штата Калифорния постановил, что кофе в Starbucks отныне должен маркироваться как «содержащий химические вещества, вызывающие рак или врожденные пороки развития либо иной вред для репродуктивной системы» – вместе с такими товарами как электрические провода и ювелирные изделия.

Оговоренные калифорнийским законом Proposition 65 предупреждения, которые люди привыкли видеть в окнах фастфудов или на упаковках бытовых товаров, теперь появятся и на кофе, сообщает издание San Diego Union-Tribune.

Судебный иск, тянущийся еще с 2010 года, касается вопроса о том, следует ли предупреждать любителей кофе о содержащемся в этом напитке акриламиде – одном из более чем 850 веществ, которые, согласно Proposition 65, являются канцерогенами или подозреваются в канцерогенности.

Эта законодательная мера, принятая в 1986 году как часть Закона о безопасной питьевой воде и борьбе с токсичными веществами, обязывает все предприятия с 10 и более сотрудниками предупреждать людей о возможном контакте с перечисленными в списке субстанциями.

В среду судья Высшего суда Лос-Анджелеса Элиу Берл заявил, что производители кофе не предъявили достаточных доказательств своей правоты, сообщает Washington Post.

«Тогда как истцы предоставили свидетельства того, что употребление кофе увеличивает риски для здоровья эмбрионов, младенцев, детей и взрослых, эксперты по медицине и эпидемиологии со стороны подзащитных показали под присягой, что не делают выводов о причинно-следственной связи, – говорится в решении судьи Берла. – Также подзащитные не смогли доказать, что употребление кофе приносит пользу для здоровья человека».

Судебный иск был подан против сети кофеен Starbucks и 90 других компаний на основании неоднозначного закона, одобренного избирателями Калифорнии в 1986 году. Благодаря этому закону канцерогенные вещества были убраны из многих повседневных товаров, однако, по словам критиков, он приводил к скорым судебным процессам с выплатой отступных.

Акриламид возникает при обжарке кофейных зерен. Это вещество присутствует также в жареном картофеле и подгорелых хлебных тостах. Эксперименты показали, что акриламид вызывает рак у грызунов, но его влияние на здоровье человека остается невыясненным.

Решение суда коснется более 90 производителей, продавцов и дистрибьюторов кофе, включая такие компании как Whole Foods, Kraft и Green Mountain Coffee Roasters, сообщает издание LA Times.