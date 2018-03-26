США высылают 60 российских дипломатов, консульство в Сиэтле закрывается

Этот шаг предпринят в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Голос Америки. 12 дипломатов РФ при ООН высланы из США. Сообщается также о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Соединенные Штаты в понедельник объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением проживавшего в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Белый дом подчеркивает, что соответствующее решение принято президентом Трампом после консультаций с официальным Лондоном. Сообщается также о закрытии российского консульства в Сиэтле.

«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении Белого дома.

«Решение выслать российских дипломатов из США ясно показывает, что мы поддерживаем наших союзников и что безрассудство России повлечет за собой последствия. Мы будем и далее идти во главе международных усилий по изоляции России – с тем, чтобы они поняли, что подобное поведение недопустимо», – заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

В ходе состоявшегося позднее в понедельник брифинга на нынешнем состоянии американо-российских отношений остановился заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. По его словам, не исключается введение президентом Трампом санкций по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Одновременно Шах не исключил и сотрудничества с Москвой в сфере борьбы с терроризмом. «Мы хотим сотрудничать с Россией – мяч теперь на их стороне, – заявил он.

«Наши отношения с Россией, откровенно говоря, зависят от российского правительства и от Владимира Путина и других в высшем руководстве России», – сказал Радж Шах.

«Мы хотим отношений, основанных на сотрудничестве, – продолжал он. – Президент хотел бы сотрудничать с русскими, но иногда их действия этого не позволяют. Отравление в Соединенном Королевстве, которое, собственно, и привело к сегодняшнему заявлению (о высылке российских дипломатов) было чрезвычайно наглым. Это было безответственное действие».

В Госдепартаменте пояснили, что действия США являются ответом на «вопиющее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и международного законодательства».

Закрытие консульства в Сиэтле

Решение о закрытии консульства в Сиэтле власти США поясняют близостью его расположения к заводу Boeing и военно-морской базе Китсап, где базируются ядерные подлодки.

Консульство «является частью более масштабной проблемы – неприемлемо высокого количества российских агентов в США», и страна готова «принять дополнительные меры, если потребуется», заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

В администрации подчеркивают, что президент Трамп, в прошлый вторник побеседовавший по телефону с Владимиром Путиным, активно участвовал в обсуждении решения о высылке дипломатов. «Это было абсолютно его решение», – подчеркнул один из представителей Белого дома в беседе с журналистами.

«Президент беседовал со многими иностранными лидерами, нашими европейскими и другими союзниками, и призвал их присоединиться к США в этом заявлении», – сказал журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, добавив, что принятое решение «существенно сократит их разведывательный потенциал по всему миру, не только в США».

Однако некоторые считают необходимым, чтобы Трамп, чей подход к России критики называют слишком мягким, взял на себя более активную публичную роль.

Ведущий демократ в комитете по международным отношениям Палаты представителей Элиот Энгель заявил, что принятые в понедельник меры «выставляют в еще более странном свете слабый ответ администрации на продолжающуюся атаку России здесь, в США». По его мнению, администрация должна «заступиться за нашу собственную демократию».

Как заявил высокопоставленный представитель администрации, если Россия примет ответные меры в отношении США, Вашингтон может пойти на дальнейшие шаги, в том числе выслать десятки других российских граждан, подозреваемых в шпионаже.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери и срочно доставили в больницу, где они находятся до сих пор в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала ряд ответных мер в отношении России, в том числе выслала из страны 23 российских дипломата.

Россия отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля и, в свою очередь, выслала 23 британских дипломата из Москвы.

Реакция посольства РФ в Вашингтоне

Посол Анатолий Антонов выразил Госдепу протест в связи с выдворением российских дипломатов из США.

“Москва примет соответствующее решение. Как гражданин Российской Федерации считаю, что оставлять безнаказанно такие непродуманные, такие провокационные шаги нельзя”, – сказал российский дипломат.

Белый дом: меры в отношении России повысят безопасность США

«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

«Принятые сегодня меры повысят безопасность США, ограничив Россию в возможностях следить за американцами и проводить секретные операции, угрожающие национальной безопасности Америки. С помощью этих мер США и наши союзники и партнеры показывают России, что ее действия влекут за собой последствия. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с целью выстроить более благоприятные отношения с Россией, но это может произойти только при условии, что поведение российского правительства изменится».

Напомним, что ранее было закрыто Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско.