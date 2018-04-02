Департамент пожарной охраны Сакраменто объявил о создании программы «Птичий патруль». Многие пожарные службы и правоохранительные агентства страны пользуются для воздушной разведки сложными и дорогими дронами, но в Сакраменто был найден более инновационный, экологичный и органический подход.

Команда специально обученных соколов с камерами GoPro под управлением опытных инструкторов позволит пожарным видеть полную картину лесных пожаров, горящих зданий, наводнений и других крупномасштабных происшествий.

Соколы-разведчики живут в недавно построенном птичнике на крыше пожарной станции номер 1 в центре города. Финансируется проект с помощью гранта Одюбоновского фонда Калифорнии, сообщает Департамент пожарной охраны Сакраменто первого апреля.