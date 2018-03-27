В понедельник Белый дом объявил о том, что закрывает Генеральное консульство России в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского разведчика в Великобритании. По словам администрации, дипломатическое учреждение в Сиэтле было выбрано за свою близость к базе подводных лодок ВМС США и заводу Boeing.

Представители правительства сообщили изданию The Washington Post, что считают консульство в Сиэтле ключевым аванпостом российской разведки.

Консульству, размещенному на 25 этаже небоскреба One Union Square в центре Сиэтла, был дан срок до 2 апреля для прекращения работы. Но работники учреждения уже отказываются принимать некоторых посетителей – включая женщину, которая прилетела из Калифорнии, где в прошлом году было закрыто российское консульство в Сан-Франциско.

«Я отпросилась с работы и прилетела сюда, – рассказывает Люда Рив из Сан-Диего, которая надеялась подать документы на замену паспорта. – Неприятная картина. Не думаю, что для сотрудников консульства это было сюрпризом. Но для тех, кто приехал сюда, это стало неожиданностью».

Срок действия российского паспорта Рив, у которой, по ее словам, двойное гражданство, заканчивается в ноябре. Она пока не знает, что ей придется сделать, чтобы получить возможность вновь приехать в Россию к друзьям и родственникам.

Высокопоставленные чиновники американского правительства считают, что консульство России использовалось как плацдарм для попыток шпионажа за заводом Boeing и военно-морской базой Китсап, сообщает издание NY Post. На базе подводных лодок, находящейся в 20 милях к северо-западу от Сиэтла, размещены 8 ядерных субмарин.

Также Сиэтл служил центром российского кибершпионажа, как политического, так и коммерческого, сообщили представители американской разведки корреспонденту The Washington Post.

Крупнейшее выдворение российских спецслужб в США

«Это крупнейшее выдворение сотрудников российских спецслужб в истории Соединенных Штатов», – сказал Джон Хантсман, посол США в России. По официальным сообщениям, российским сотрудникам, имена которых не называются, было дано 7 дней на то, чтобы покинуть США вместе с семьями.

Согласно данным переписи населения 2016 года, в штате Вашингтон проживает более 88 000 русскоязычных жителей, из которых 25 000 родились за пределами США.

«На самом деле нужно спросить, почему мы так долго собирались встать на сторону своих союзников и начать действовать против правительства, которое продолжает подрывать нашу демократию, – говорится в заявлении мэра Сиэтла Дженни Дуркан. – Против участников и пособников атак российской разведки, включая вмешательство в выборы 2016 года, следует принять решительные меры».

Опрошенные “Славянским Сакраменто” сотрудники американских спецслужб называют меру по высылке дипломатов абсолютно оправданной. Главной причиной закрытия Генконсульства в Сан-Франциско также является международный шпионаж.