Оправданы ли высылка дипломатов и закрытие консульства? Мнения экспертов.

В понедельник Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле. Как сообщает Голос Америки, данный шаг предпринят в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В знак солидарности с Лондоном, более 20 западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Среди них 16 государств ЕС, США, Канада, Австралия и ряд других стран. США, в свою очередь, высылают 48 сотрудников посольства, а также 12 сотрудников постпредства России при ООН. Кроме этого, согласно заявлению Госдепартамента США, Генеральное консульство России в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля.

Фото: AP

«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении Белого дома.

При этом некоторые дипломатические работники других государств, которым приходилось наблюдать работу своих коллег из консульства в Сиэтле, называют данную меру абсолютно оправданной.

«Это правильное решение. Америке давно следует более внимательно присмотреться к работе российских диппредставительств, поскольку многие из них под прикрытием дипломатической работы делают совсем другие вещи во вред США. Например, при поддержке российского консульства в Сиэтле проводились так называемые акции «Бессмертный полк». Мы не имеем ничего против чествования памяти людей, погибших в борьбе с фашизмом, но мероприятия, поддерживаемые консульством, преследуют цель оправдать современную внешнюю политику России, включая ее агрессию против Украины. Спекуляция на образах прошлого используется, чтобы представить нынешнюю Украину «фашистским» государством, а украинский народ – частью «русского мира». Все это ведет к разделению американского общества», – сообщил в интервью нашему сайту Почетный консул Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерий Голобородько.

Валерий сообщает: многие представители российской диаспоры в США в прямом смысле слова ненавидят Америку, и подобные настроения также поддерживаются российским консульством.

«Я сам был свидетелем того, как люди, только что принявшие клятву на верность США и получившие американское гражданство, затем ездили на машине с «георгиевскими ленточками» и российским флагом. Они всячески демонстрируют лояльность России. О какой лояльности к Америке в этом случае может идти речь, учитывая действия современной России по отношению к США? Многие из этих людей не скрывают, что ненавидят Америку, и такие настроения подпитываются пророссийскими СМИ, которые имеют тесную связь с российским консульством», – поясняет он.

По теме: Убийство Скрипаля было выгодно Кремлю

Украинский консул также допускает, что под вывеской дипломатического учреждения проводилась активная шпионская работа.

«Здесь находится «Боинг» и множество IT-компаний, а также военные базы. Это очень важные цели для российского шпионажа», – отмечает он.

При этом Почетный консул допускает, что Москва может выслать американских дипломатов в ответ.

«Если она ответит подобным образом, проиграет не Америка, а граждане самой России. Это то же самое, как уничтожение импортных продуктов, когда люди в самой России голодают. Вреда для цивилизованного мира высылка дипломатов из России не принесет, а вот российским гражданам создаст дополнительные проблемы. Конечно, помимо уже принятых мер нужны дополнительные санкции, но эффекта можно достичь только в комплексе», – подытожил представитель Украины.

Бывший посол Черногории в НАТО, профессор практической дипломатии и международных отношений Бостонского университета Веско Гарчевич в интервью нашему сайту отмечает: сама по себе высылка российских дипломатов не является чем-то новым в международной политике.

«В дипломатии это не такой уж необычный способ показать, что одна страна не одобряет действий другой страны. В данном случае это, к тому же, не только акция наказания России, но и демонстрация солидарности с Великобританией, и единства всего западного мира. Важным посланием для России является сам факт готовности западных стран совершить подобную акцию одновременно, что показывает, что мы все находимся на одной стороне, и готовы сотрудничать в подобных вопросах. Словом, я понимаю логику, которая стоит за этими действиями. Это случалось и раньше, правда, в основном, в эпоху Холодной войны», – рассуждает бывший дипломат.

При этом даже ветераны американской контрразведки затрудняются предположить, чем именно руководствовался Трамп, принимая такое решение.

«На одной неделе он поздравляет Путина с переизбранием, а на следующей неделе высылает 60 россиян и закрывает консульство в Сиэтле. Некоторые могут подумать, что это противоречивые и даже шизофренические действия, но вспомним, что ранее президент также угрожал Ким Чем Ыну ядерным уничтожением, а позже заявлял, что у него «очень хорошие отношения» с ним, и он согласен лично побеседовать с диктатором. Его сторонники предполагают, что в его безумии есть определенный метод, своеобразный стиль «подрывной дипломатии», который Трамп использовал, будучи бизнесменом, а теперь, похоже, пытается делать то же самое, стараясь удержать внешнеполитические рычаги», – предполагает бывший агент ФБР с 27-летним стажем работы в ведомстве Эндрю Брингюэль в интервью «Славянскому Сакраменто».

По теме: Зачем Кремлю военизированные отряды на территории США?

«Возможно, это решение является частью более масштабной стратегии, свидетельствующей об ужесточении позиции в отношении российской агрессии и четкого сигнала, что США на 100% солидарны со своими западными союзниками. Возможно, это следствие заключительного акта Рекса Тиллерсона в качестве госсекретаря, когда согласился с выводами американской и британской разведки о том, что Россия, вероятно, осуществила попытку покушения на своего бывшего шпиона, живущего в Лондоне. Возможно, это первое проявление влияния «ястреба» Джона Болтона или просто показатель рефлексивной внешней политики, не имеющей четкой стратегии, а потому непредсказуемой и разрушительной, вполне в духе человека, находящегося в Белом доме», – теряется в догадках ветеран ФБР.

Другой бывший агент ФБР, проведший на этой службе 31 год, Майрон Фуллер, считает, что данные разведки о причастности России к отравлению Скрипаля были настолько убедительны, что в этот раз Трамп уже не рискнул действовать в разрез с рекомендацией его советников.

«Очевидно, что Путин управляет Россией при помощи страха. Раньше мы были свидетелями таких зловещих поступков только раз в много лет, но при Путине это стало уже привычным явлением. Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипала с помощью яда – это всего лишь один случай в череде шпионов, журналистов и политических оппонентов, которые были убиты при загадочных обстоятельствах, и все они при этом были врагами Путина. При этом средства покушения настолько сложны и научно разработаны, что осуществить такое под силу только правительству. Поэтому высылка 60 россиян из Нью-Йорка и Вашингтона и закрытие российского консульства в Сиэтле – это сильное и серьезное послание Путину о том, что США будут действовать сообща с Великобританией и другими союзниками против вопиющего использования террора для убийств врагов Путина», – подчеркнул бывший агент ФБР в своем комментарии нашему сайту.

Еще один бывший ФБРовец, Джозеф Пелчер, настроен чуть более сдержано.

«За всю нашу историю я не помню случая, чтобы высылке подвергалось такое множество людей. Я согласен с этими действиями, но считаю, что они не должны стать поводом для прекращения продолжающегося расследования предположительного сговора команды Трампа с Россией», – напомнил он. – «К тому же, будет достаточно сложно выявить новых российских шпионов, которые должны будут заменить высланных. Это значит, что для контрразведки придется начинать всю игру заново. Возможно, более эффективным и болезненным для Путина было бы наложить новые санкции на его ближайшее окружение», – предлагает он.

Ветераны американской разведки тоже расходятся во мнении относительно принятого Белым домом решения. Так, отставной офицер ЦРУ Кристофер Берджерс заявил, что безоговорочно одобряет подобные меры.

«Общее для всего цивилизованного мира неприятие использования российскими спецслужбами биологического оружия настолько велико, что у Великобритании не было проблем с тем, чтобы заручиться поддержкой других стран для отправки Кремлю безапелляционного сообщения о том, что такое поведение не будут терпеть. В то время, как Великобритания уже выслала 23 сотрудника российской разведки, и я ожидаю, что в ближайшие дни они вышлют еще больше, Соединенные Штаты восприняли это как возможность существенно сократить возможности СВР и ГРУ в США. Сегодня мы отправили домой 48 офицеров из посольства в Вашингтоне и еще 12 из Нью-Йорка (представительство при ООН и Генеральное консульство), а также распорядились закрыть консульство в Сиэтле. Хотя его сотрудники не обязаны покинуть страну, все они будут переведены за пределы штата. В сущности, США нанесли российской машине по сбору разведданных в Соединенных Штатах серьезный урон, особенно вдоль тихоокеанского побережья. Не стоит забывать, что в 2010 году один разведчиков-нелегалов, работавший под глубоким прикрытием и арестованный ФБР, находился в Сиэтле», – напомнил бывший разведчик.

Не менее важным Кристофер Берджерс, как и другие эксперты, считает синхронность ответа с другими западными странами.

«Когда вы в последний раз видели, что так много стран, все вместе, делают одно и то же, да еще в разгар BRIXET?! Я надеюсь, что сейчас кто-то из СВР или ГРУ схватился за голову и, уставившись в свой стол, повторяет: «Проклятье, проклятье, проклятье!», – надеется ветеран ЦРУ.

По теме: Миропорядок по-путински

Другой отставной разведчик, а также бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, лидер Нового консервативного движения Эван Макмаллин тоже отметил важность американского и общеевропейского единства.

«Скоординированная высылка российских дипломатов, работающих в Америке и Европе от имени криминального режима Путина, является значимым сигналом западной солидарности. Однако, скорее всего, нужно будет еще многое сделать прежде, чем мы сумеем удержать Путина от дальнейшего насилия и враждебных политических действий», – заявил Макмаллин.

«В частности, я думаю, предпочтительнее было бы подорвать способность Кремля проводить деньги через международные финансовые институты. Это не просто вопрос высылки дипломатов – клептократия и коррупция ставят под угрозу сами западные институты. Для предотвращения дальнейших нападений, подобных Солсбери, необходимо обеспечить направить санкции Конгресса напрямую против криминальных связанных с Кремлем олигархов», – пояснил он в комментарии “Славянскому Сакраменто”.

Примерно такого же мнения придерживается и бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы Джон Сайфер.

«Я скептически отношусь к этим изгнаниям. Высылка дипломатов (и шпионов) просто позволяет Путину сделать то же самое. Да, я рад, что США тесно сотрудничают с нашими союзниками в этой акции. Кремль нападает на НАТО и на весь Запад, и наш ответ должен быть единым. Однако российских разведчиков в западных странах часто работает намного больше, чем наших – в России, и высылка в режиме один к одному оставляет Западу меньше возможностей наблюдать за Кремлем.

Говоря же о более общей картине, и Путину, и нашим союзникам теперь, должно быть, трудно понять наше отношение к России. Существует четкое различие между риторикой президента Трампа и его импульсами, которые являются почти исключительно пропутинскими, и позицией его команды по национальной безопасности.

С моей точки зрения, хотя эти действия правильны, мы, тем не менее, должны сделать больше. Мы совместно с нашими союзниками должны повлиять на то, что имеет наибольшее значение для Путина – его власть и деньги. Я не думаю, что высылка дипломатов способна изменить его поведение. Мы делали это в последнее время много раз, и это не принесло никакого эффекта. Наказание дипломатов гораздо менее эффективно, чем удар по Путину там, где это действительно болезненно для него.

Как бывший сборщик разведданных, я также беспокоюсь, как это решение отразится на нашей способности мониторить Путина и Россию. Путин, несомненно, вышлет остатки активов нашей разведки в Москве, оставив нас слепыми в столь важный момент. Если посмотреть на это более циничном ракурсе, президенту Трампу может даже быть комфортно от осознания, что американские шпионы будут высланы из России. Тогда выявить возможное взаимодействие между Кремлем и командой Трампа будет намного сложнее», – поделился опасениями с нашим сайтом ветеран ЦРУ.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com