Администраторы и участники одной из самых больших русскоязычных женских групп в США – «Русская мама» – собирают денежную помощь для пострадавших в ужасной трагедии в Кемерово.

Согласно текущей информации, в результате пожара в одном из торгово-развлекательных центров этого российского города погибли 64 человека и еще около 50 пострадали. Среди погибших – около 40 детей.

Как рассказала «Славянскому Сакраменто» организатор акции Юлия Болтач, с помощью американских благотворительных организаций деньги будут направлены семьям пострадавших от пожара.

Благотворители просят присоединиться к акции на сайте GoFundMe, где объявлена сумма сбора – $10 тыс. На данный момент собрано около $4 тыс.

По словам Болтач, все пожертвованные средства планируется передать российской христианской миссии. Они пойдут на лечение пострадавших и помощь семьям погибших.

Как сообщают российские СМИ, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возник в воскресенье, 25 марта. Местные правоохранительные органы рассматривают несколько версий, в том числе умышленный поджог.