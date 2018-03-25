Расследование, проведенное журналистами Миннесоты, выявило резкое увеличение случаев передозировки – в том числе со смертельным исходом – от вдыхания содержимого баллончиков для чистки компьютеров.

Химическое вещество, содержащееся в баллончиках, не подпадает под действие законов Миннесоты о вождении в состоянии опьянения, и теперь законодатели предпринимают шаги по исправлению этого упущения, сообщает FOX9.

Предлагаемые меры заметно расширят область действия этих законов. В настоящее время законы о вождении в состоянии опьянения используют список опасных веществ, составленный Управлением по охране труда. В этом списке отсутствуют баллончики для чистки пыли и многие другие химические вещества, которыми сегодня пользуются токсикоманы.

В июле прошлого года жителя Миннесоты Клэя Кендхаммера постигло несчастье: его младший брат и двое друзей погибли на автомагистрали I-94 в Висконсине из-за водителя, ехавшего по полосе встречного движения.

Водитель, 36-летний Сергей Кундиловский, позднее признал себя виновным в трех случаях причинения смерти по неосторожности. По словам обвинителей, он вдыхал газ из баллончиков, что является вождением в состоянии опьянения по законам Висконсина, но не Миннесоты.

«Если бы авария произошла на 40 миль западнее, водителю предъявили бы обвинения в неосторожном вождении», – говорит Кендхаммер.

Смертельная авария с участием Сергея Кундиловского

Напомним, что находясь в состоянии наркотического опьянения житель Сакраменто Сергей Кундиловский в августе прошлого года вызвал автомобильную аварию в Висконсине, унесшую жизни трех человек. Сразу после аварии в его автомобиле были обнаружены два баллончика со сжатым воздухом Ultra Duster, причем один из них находился на полу перед передним пассажирским сиденьем.

Сотрудники Лаборатории гигиены штата Висконсин провели анализ крови Кундиловского, который показал присутствие этилового спирта и дифторэтана – вещества, применяемого как пропеллент в аэрозольных баллончиках.

Сначала процесса он заявлял о своей невиновности, однако вскоре признал себя виновным.

Баллончики для чистки компьютеров продаются без ограничений, в отличие, например, от баллончиков с краской, отмечает местная пресса.

«Не все химические вещества, влияющие на способность управлять автомобилем, имеют одинаковый статус по действующим законам. Соответственно, не всем водителям, находящимся в состоянии опьянения, предъявляются одинаковые обвинения», – объясняет шеф полиции Джефф Тейт.

Законопроект, который во вторник прошел первое обсуждение в комитете Сената штата, заменит в законах Миннесоты список конкретных химических веществ на общее определение «интоксиканты».