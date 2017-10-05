Подсудимый по делу об автомобильной аварии в округе Данн (Висконсин), в которой погибли три человека, во вторник сделал заявление перед судом. 36-летний Сергей Кундиловский заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

Напомним, что Сергей Кундиловский, который в июне этого года вызвал автомобильную аварию в Висконсине, унесшую жизни трех человек, предъявлены уголовные обвинения. 36-летний Сергей Кундиловский из Сакраменто в момент столкновения находился в состоянии интоксикации химическим веществом.

Согласно судебным документам, подозреваемый, 36-летний Сергей Кундиловский из Оринджвейла (пригород Сакраменто), в момент произошедшего 13 июля столкновения находился в состоянии интоксикации химическим веществом, применяемым в аэрозольных баллончиках. Два таких баллончика были обнаружены в его автомобиле.

Кундиловскому были предъявлены обвинения в трех случаях причинения смерти по неосторожности, трех случаях причинения смерти с помощью транспортного средства, находясь в состоянии интоксикации, а также одном случае управления автомобилем с аннулированным водительским удостоверением.

Столкновение произошло в районе 33-мильной отметки автомагистрали I-94, в черте города Лукас, что в 60 милях к востоку от Миннеаполиса.

Согласно показаниям свидетелей, автомобиль Кундиловского пересек разделительную полосу и оказался на полосах встречного движения.

Установленный ранее залог в размере $300 000 был оставлен в силе, однако окружной прокурор Андреа Нодолф потребовала для Кундиловского дополнительных ограничений на перемещения, указав, что существует риск его побега, поскольку он является иммигрантом из России, а его семья проживают на западном побережье.

Заседание суда присяжных назначено на 11 декабря.