Подсудимый по делу об автомобильной аварии в округе Данн (Висконсин), в которой погибли три человека, в четверг сделал заявление перед судом. 36-летний Сергей Кундиловский из Сакраменто признал себя виновным по трем пунктам обвинения.

Как сообщает телеканал ABC, Сергей Кундиловский, по чьей вине погибли три человека, сознался в том, что находился в состоянии наркотического опьянения в момент столкновения с автомобилем Kia Soul 2015 года, в котором находились: 32-летний Адам Кендхаммер, 27-летний Джереми Беркем и 29-летний Брайан Раделл, все из Миннеаполиса.

Столкновение произошло в районе 33-мильной отметки автомагистрали I-94, в черте города Лукас, что в 60 милях к востоку от Миннеаполиса.

Согласно показаниям свидетелей, автомобиль Кундиловского пересек разделительную полосу и оказался на полосах встречного движения. Сам Кундиловский получил при аварии серьезные травмы.

При обыске машины Кундиловского были обнаружены два баллончика со сжатым воздухом Ultra Duster, причем один из них находился на полу перед передним пассажирским сиденьем.











Сотрудники Лаборатории гигиены штата Висконсин провели анализ крови Кундиловского, который показал присутствие этилового спирта и дифторэтана – вещества, применяемого как пропеллент в аэрозольных баллончиках.

Ранее подсудимый заявлял о своей невиновности. Вынесение приговора назначено на пятницу.